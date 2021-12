Nacional vence Leixões

No Estádio da Madeira, no Funchal, num jogo muito disputado, que ficou decidido com dois golos, um em cada parte, primeiro por Bryan Róchez, logo aos quatro minutos, e depois por Dudu, aos 87, com o Leixões a jogar com dez jogadores a partir dos 59 minutos.



A primeira parte foi muita equilibrada e competitiva, mas com escassas ocasiões para golo, com a primeira a ser do conjunto madeirense, logo aos dois minutos, num remate de João Camacho, a que Stefanovic correspondeu com uma boa intervenção.



O Nacional adiantou-se pouco depois no marcador, no minuto quatro, pelo internacional hondurenho Bryan Róchez, que concluiu com qualidade uma assistência de Vítor Gonçalves, que aproveitou da melhor forma uma rápida reposição lateral por Rúben Freitas.



Apenas aos 20 minutos, num potente remate de Christophe Nduwarugira, que saiu junto à barra, o Leixões logrou criar perigo.



Perto do intervalo, a partida esteve interrompida alguns minutos, face ao nevoeiro que se abateu sobre o Estádio da Madeira, o mesmo se passando aquando do reatamento da mesma.



O Leixões reentrou determinado na procura de dar a volta à adversidade e, aos 50 minutos, Kiki rematou com muito perigo.



O conjunto de Matosinhos ganhava ascendente, embora sem criar situações passíveis para golo e foi mesmo num rápido desdobramento ofensivo, aos 57 minutos, que o Nacional esteve perto de ampliar a vantagem, mas Stefanovic negou os intentos de Marco Matias.



Todavia, aos 59 minutos, a formação orientada por José Mota sofreu um rude golpe, com a expulsão de Seck por acumulação de cartões amarelos.



O Nacional passou a ter mais espaços e, aos 62 minutos, Stefanovic negou o golo a João Camacho com uma espetacular defesa. Isnaba respondeu três minutos volvidos, mas Rui Correia opôs-se com determinação.



Apesar da inferioridade numérica, o Leixões disputava o jogo, na procura de chegar à igualdade, sem se colocar numa posição defensiva. Aos 78 minutos, Mory Bamba rematou cruzado, com algum perigo.



Todavia, o jogo ficou decidido aos 87 minutos, com Dudu a finalizar uma grande jogada individual de João Camacho.



Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – Leixões, 2-0



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Bryan Róchez, 04 minutos.



2-0, Dudu, 87.



Equipas:



- Nacional: António Filipe, Rúben Freitas, Rui Correia, Júlio César, Witi, Danilovic, Francisco Ramos (Alhassan, 74), Vítor Gonçalves (Jota, 84), João Camacho (André Sousa, 90), Marco Matias (Mabrouk Rouai, 84) e Bryan Róchez (Dudu, 74).



(Suplentes: Vagner, Rafael Vieira, Alhassan, Filipe Chaby, Mabrouk Rouai, André Sousa, Jota, Bosic e Dudu).



Treinador: Rui Borges.



- Leixões: Stefanovic, João Amorim, Calasan, Léo Bolgado, Seck, Ben Traoré (Morim, 54), Christophe Nduwarugira, João Oliveira (Mory Bamba, 54), Kiki, Thalis (Luisinho, 64) e Luan Santos (Isnaba, 26).



(Suplentes: Tiago Silva, Diogo Leitão, George, Luisinho, Mory Bamba, Gustavo França, Morim, Isnaba e Ricardo Teixeira).



Treinador: José Mota.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Acção disciplinar: Cartão amarelo para Seck (17 e 59), Júlio César (39), Rui Correia (56), Bryan Róchez (66), Léo Bolgado (68), Alhassan (75), Isnaba (76) e Vítor Gonçalves (80). Cartão vermelho por acumulação para Seck (59).



Assistência: 612 espetadores.