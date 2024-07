Nacional vence Marítimo B por 3-0 em jogo particular

A partida, que decorreu no Estádio da Madeira e teve a duração de 90 minutos, permitiu ao técnico Tiago Margarido ver todos os novos jogadores em ação, frente ao conjunto secundário dos verde-rubros, que milita no Campeonato de Portugal.



De acordo com informações publicadas pelos alvinegros no seu sítio oficial na Internet, o Nacional alinhou de início com o guarda-redes Lucas França, os defesas Gustavo Garcia, José Vítor, Ulisses e Afonso Freitas, os médios Djibril Soumaré, Luís Esteves e Miguel Baeza e os avançados Gabriel Santos, Nigel Thomas e Dudu.



Rui Encarnação, João Aurélio, Jordi Pola, Francisco Gonçalves, José Gomes, André Sousa, Jota, Daniel Penha e Rúben Macedo foram os outros jogadores utilizados na segunda parte.



O próximo encontro de preparação dos madeirenses, que somam uma vitória e uma derrota na pré-época, averbada com o FC Porto, por 4-1, está marcado para sábado, frente ao Machico, às 10h00, no estádio da formação que subiu na última temporada ao Campeonato de Portugal.



De regresso à I Liga de futebol, três anos depois da última presença, o Nacional inicia o campeonato no fim de semana de 10 e 11 de agosto, com a visita ao também promovido AVS.