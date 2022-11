Nacional vence Portimonense na fase de grupos da Taça da Liga

Os 'alvinegros' venceram a primeira partida da fase de grupos da competição com dois golos de rajada de Zé Manuel perante um Portimonense apático.



O avançado, emprestado pelo Rio Ave, desbloqueou o marcador aos 51 minutos assistido por Witi. O guardião Berze Özer ainda tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir que seguisse para o fundo das redes.



O marcador voltou a sofrer alteração dois minutos depois, com o mesmo protagonista a bisar no encontro.



Após um canto, uma má abordagem de Klismahn, que escorregou na hora do corte, deixou a bola à mercê de Zé Manuel que não desperdiçou a oportunidade de ampliar a vantagem.



Para o jogo inaugural do Grupo E que integra ainda as equipas do Gil Vicente e Sporting da Covilhã, o Nacional promoveu três alterações em relação à vitória ante o FC Porto B (4-0) para a II Liga e o primodivisionário Portimonense quatro em relação ao desaire na receção ao Sporting de Braga (2-1) para o campeonato.



O conjunto de Portimão terminou o encontro disputado no Funchal com 10 elementos em campo, com Moufi a ser admoestado com um vermelho direto, aos 89 minutos, após pisar André Sousa.







Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional -- Portimonense, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Zé Manuel, 51 minutos.



2-0, Zé Manuel, 53.







Equipas:



- Nacional: Rui Encarnação, Gustavo Silva, Clayton, Rafael Vieira, André Sousa, Danilovic, Carlos Daniel (Bruno Gomes, 88), Francisco Ramos (Sérgio Marakis, 80), Pipe Gomez (Dudu, 66), Zé Manuel (Luís Esteves, 80) e Witi (Rúben Macedo, 66).



(Suplentes: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, José Gomes, Bruno Gomes, Luís Esteves, Sérgio Marakis, Rúben Macedo e Dudu).



Treinador: Filipe Cândido.



- Portimonense: Berze Özer, Moufi, Pedrão, Filipe Relvas, Seck, Diaby, Klismahn (Paulo Estrela, 58), Ouattara (Anderson Oliveira, 58), Luquinha (Ricardo Matos, 58), Rui Gomes (Kim, 69) e Bryan Róchez (Yago Cariello, 69).



(Suplentes: Nakamura, Henrique Jocu, Anderson Oliveira, Ricardo Matos, Gonçalo Costa, Pastor, Kim, Paulo Estrela e Yago Cariello).



Treinador: Paulo Sérgio.







Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Relvas (32), Pedrão (35), Klismahn (41), Gustavo Silva (56), Witi (60), Paulo Estrela (62), Diaby (67) e Seck (81). Cartão vermelho direto para Moufi (89).



Assistência: 497 espetadores.