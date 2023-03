Nacional vence Sporting da Covilhã que terminou reduzido a nove jogadores

Os madeirenses assinaram a vitória na ponta final do encontro da 23.ª jornada, com golos apontados por Rafael Vieira (82) e Bruno Gomes (90+1), tendo os visitantes registado duas expulsões, ambas por acumulação, para Lucho Vega (41) e Kukula, nos descontos.



O Nacional subiu um posto na classificação, ocupando o 13.º, com 27 pontos, os mesmos do Benfica B, e agravado a situação dos serranos, que se mantêm no 18.º e último lugar, com 18.



Com o domínio no jogo, os madeirenses orquestraram cedo a primeira situação, com Pipe Gomez a encontrar Zé Manuel livre de marcação na grande área, que, de cabeça, obrigou Bruno Bolas a uma grande intervenção para negar o golo que, para quem assistia, já era tido como certo.



O Sporting da Covilhã, que interrompeu no Funchal um ciclo de quatro jogos sem perder, ficou reduzido a 10 após expulsão de Lucho Vega, por acumulação a poucos minutos do intervalo.



Na retoma, quando se esperava um Nacional determinado em segurar os três pontos em casa, a equipa apresentou-se em campo com alguma ansiedade, falhando muitos passes e errando as abordagens à bola no último terço, perante um adversário muito recuado.



O golo que impulsionou os ‘alvi-negros’ surgiu aos 82, num remate do defesa central Rafael Vieira, levando o estádio, que apresentou a maior afluência da época (2.011), ao rubro.



Apesar da desvantagem, tanto no marcador como em campo, os visitantes não desanimaram e por pouco não resgataram o empate através do recém-entrado Gildo, cujo remate chegou a tabelar na barra e na linha de golo.



O Nacional acabou por dilatar a vantagem no primeiro minuto de compensação, com Dudu a aproveitar a má abordagem de Ângelo Meneses à bola e assistir Bruno Gomes.



Ainda antes de soar o apito final do encontro, o Sporting da Covilhã sofreu nova expulsão, após Kukula, que entrou aos 88, ver dois amarelos no espaço de 10 minutos.



Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – Sporting da Covilhã, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Rafael Vieira, 82 minutos.



2-0, Bruno Gomes, 90 +1.



Equipas:



- Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio (Rúben Macedo, 75), Rafael Vieira, Paulo Vítor, André Sousa, Rúben Ramos, Zé Manuel (Jota, 88), Carlos Daniel, Gustavo Silva (Bruno Gomes, 62), Pipe Gómez (Witi, 62) e Dudu.



(Suplentes: Vinícius Machado, Bruno Gomes, Luís Esteves, Witi, Jota, Sérgio Marakis e Rúben Macedo).



Treinador: Filipe Cândido.



- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Ângelo Meneses, Jaime Simões (Kukula, 85), Lucão, Gilberto (Gildo, 75), Zimbabwe (Zé Tiago, 85), Lucho Vega, Shinga, Nuno Rodrigues, Aponza (Casagrande, 46) e Fatai.



(Suplentes: Igor Araújo, Casagrande, Adams, Sena, Kukula, Zé Tiago, Jorginho, Agustin Marsico e Gildo).



Treinador: Alex Costa.







Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucho Vega (24 e 41), João Aurélio (72), Rafael Vieira (77), Witi (79), Rúben Macedo (86) e Kukula (88 e 90+3). Cartão vermelho por acumulação a Lucho Vega (41) e Kukula (90+3).



Assistência: 2011 espetadores.