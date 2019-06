Nakajima é o avançado de que o FC Porto precisa

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jun, 2019, 12:27 / atualizado em 28 Jun, 2019, 12:27 | Futebol Nacional

O internacional japonês, de 24 anos, prepara-se para assinar contrato com os portistas nos próximos dias.



Antes de rumar ao Qatar, a meio da época passada, o futebolista em 47 jogos com a camisola do clube algarvio fez 34 golos e 19 assistências.



A meio da última época saiu para o Qatar onde marcou dois golos. Na Copa América que está a decorrer já apontou um tento.



Em declarações ao jornalista Nuno Matos o técnico português falou de um jogador “tecnicamente evoluído, rápido e com grande capacidade de finalização”.





Desde que chegou a Portugal melhorou no aspeto defensivo e “faz qualquer posição no ataque, cabendo em qualquer uma das melhores equipas nacionais”.Vítor Oliveira destacou ainda a “personalidade forte” do futebolista e a forma como “percebe o jogo”.O treinador admitiu que a opção pelo FC Porto “é boa para o jogador e para o clube”.A concluir Vítor Oliveira ainda falou do novo desafio na sua carreira que é treinar a equipa do Gil Vicente na época que está prestes a começar. Sem ilusões o técnico frisou que o principal objetivo é “ficar entre os 16 primeiros do campeonato da I Liga”.