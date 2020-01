Nandinho ex-“conquistador” e “águia” antecipa o Vitória de Guimarães-Benfica

O antigo futebolista de Vitória de Guimarães e Benfica revelou, na Antena 1, o que espera ver no sábado, a partir das 20h30, quando as duas equipas se encontrarem no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da 15.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.