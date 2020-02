Nandinho já ganhou ao Gil Vicente na Luz

Na altura os gilistas venceram por 2-0 com golos de Marcos António e Anderson na própria baliza.



O treinador era Ulisses Morais. Ronald Koeman, atual selecionador da Holanda, era técnico do Benfica.



Nandinho recordou o jogo, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes.



Daí em diante 13 jogos sem vencer e apenas dois empates para o Gil Vicente. O último dos quais há seis anos.



Para o encontro desta noite Nandinho vê duas equipas com estados de espírito diferentes: o Benfica a atravessar uma crise de resultados e o Gil Vicente tranquilo na tabela classificativa.