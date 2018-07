Nani está a um passo de ingressar no Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Jul, 2018, 10:26 / atualizado em 06 Jul, 2018, 10:27 | Futebol Nacional

Nani completa no próximo mês 32 anos e regressa na perspetiva de jogar com regularidade e poder voltar à equipa das quinas.



O presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, participou na última quinta-feira em várias reuniões para consumar o acordo, o que poderá acontecer em breve.



O futebolista deverá rubricar um contrato por três ou quatro anos, baixando o ordenado que auferia no Valência quando lá chegou em 2016.



Nani deverá entrar no Sporting como jogador livre, uma vez que o Valência abdica do ano de contrato que ainda tem com o jogador.



Na última época o médio-ala jogou na Lázio de Roma, sem muito sucesso, na condição de emprestado pelo Valência.



No clube italiano fez 25 jogos e marcou três golos, num total de 632 minutos.



Durante a temporada o futebolista foi afetado por alguns problemas físicos o que o impediu de estar na convocatória para o campeonato do mundo da Rússia.