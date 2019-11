Nani sente forças para representar a seleção

O médio ala, de 32 anos, atualmente a representar a equipa norte-americana do Orlando City, diz-se em forma e capaz de representar a equipa das quinas se o selecionador nacional assim o entender.Nas declarações à Antena 1 o jogador expressou mais cinco ideias-base:

1) Éder merece voltar a ser chamado à seleção;





2) Sente-se satisfeito por gostarem dele nos Orlando;





3) Ainda não pensa em terminar a carreira;





4) A ideia de realizar jogos solidários em Cabo Verde é para continuar;





5) Investir em Cabo Verde faz parte dos seus projetos futuros.

O futebolista promoveu um jogo solidário envolvendo a equipa do Mindelense e outra dos seus “Amigos” e prometeu que a ideia de ajudar o desporto cabo-verdiano vai continuar, sendo os jogos solidários apenas o início de “muitas coisas positivas”.O jogo amigável Amigos de Nani – Mindelense, disputado no Estádio Adérito Sena, terminou com um empate (1-1), sendo Nani o autor do golo da sua equipa, e Mica pelo Mindelense.Antes do jogo, em declarações à imprensa, o futebolista deixou em aberto a continuação de iniciativas do género, à semelhança do que faz em Portugal há já algum tempo.