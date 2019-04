"Não vamos relaxar à sombra da vantagem" - Sérgio Conceição

Lusa Comentários 01 Abr, 2019, 21:29 | Futebol Nacional

Na antevisão ao jogo da segunda mão da eliminatória, que se disputa esta terça-feira, no estádio dos minhotos, Sérgio Conceição sublinhou que a vantagem de três golos amealhada no primeiro duelo "não vai mudar a forma de jogar do FC Porto".

"Estamos a meio da eliminatória e não podemos relaxar à sombra da vantagem. Temos de pensar que vamos defrontar uma equipa forte, e que o jogo está 0-0. No pouco tempo que tivemos para preparar a partida, fizemo-lo para ganhar e não pensar em passar o tempo", sublinhou o treinador dos `dragões`.

Ainda assim, quando questionado sobre a possibilidade de fazer alguma gestão na equipa, tendo em vista os próximos compromissos, com o Boavista, para o campeonato, e com o Liverpool, na Liga dos Campeões, Sérgio Conceição admitiu uma avaliação aos índices físicos dos seus pupilos.

"Tenho de perceber quem são os jogadores que me dão melhores condições para ganhar. Teremos atenção ao último e ao próximo jogo, vendo os atletas que, fisicamente, podem dar uma resposta positiva. Cabe-me escolher o melhor `onze` em função do jogo de amanhã, pois o mais importante é a passagem à final do Jamor", vincou o técnico portista.

Sobre que Sporting de Braga espera encontrar neste desafio, até em comparação com o duelo das duas equipas no passado sábado, para o campeonato, Sérgio Conceição confirmou que não conta com um adversário com muitas alterações, embora antecipando uma postura mais ofensiva dos minhotos.

"Todos os jogos são diferentes, mas presumo que o Braga será mais audaz, mais subido no campo, porque tem de ir à procura de fazer golos para tentar passar este jogo e ter esperança de estar na final. Penso que irá mudar um pouco a abordagem ao jogo, mas, em termos da dinâmica da equipa, não deve mudar muito", antecipou o treinador dos `azuis e brancos`.

Já quando questionado qual dos adversários gostaria de encontrar na final, caso supere esta eliminatória, Sérgio Conceição não mostrou preferência entre Sporting e Benfica, que também se defrontam nesta fase da competição.

"São duas excelentes equipas, de duas excelentes instituições, não tenho preferência. Temos de pensar em nós para estar presentes na final e depois falaremos do adversário", afirmou.

O treinador do FC Porto reconheceu que teve "pouco tempo para preparar este jogo", mas assumiu que a "equipa está preparada e que não será problema".

O técnico confirmou, ainda, que Alex Telles ficará de fora das opções nas próximas semanas, devido a lesão contraída no recente embate com o Sporting de Braga, que quer tanto Aboubakar e Marius, limitados também fisicamente, não podem ser chamados para esta deslocação ao Minho.

O FC Porto desloca-se na terça-feira ao reduto do Sporting de Braga, em jogo de segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que está agendado para as 20:15.

Os `dragões` trazem uma vantagem de 3-0 do primeiro embate, no Estádio do Dragão, graças aos golos de Alex Telles, Soares e Brahimi.