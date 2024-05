Nápoles hipoteca Europa

O Bolonha apoderou-se hoje provisoriamente do terceiro lugar da Liga italiana, ao vencer por 2-0 em Nápoles, que, após ter falhado na defesa do título de campeão está com o apuramento para as competições europeias em risco.

O avançado suíço Dan Ndoye e o defesa austríaco Stefan Posch, aos nove e 12 minutos, marcaram os golos da formação bolonhesa, comandada por Thiago Mota, que beneficiou ainda da grande penalidade desperdiçada pelo avançado do Nápoles Politano, aos 21.



No seu jogo da 36.ª jornada da Serie A, o Bolonha assumiu a candidatura à terceira vaga na Liga dos Campeões, atrás do matematicamente campeão Inter Milão (92) e do AC Milan (71), ao somar 67 pontos, mais um do que a Juventus, que recebe no domingo a lanterna-vermelha e já despromovida Salernitana.



O Nápoles, que somou o quinto jogo sem vencer, permanece no oitavo lugar, que virtualmente assegura uma vaga na Liga Conferência Europa, mas apenas com mais um ponto do que a Fiorentina, que conta 50 e tem dois encontros em atraso.



Ainda hoje, o AC Milan recebe o Cagliari.