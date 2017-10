Natan Costa promete um Oleiros sem alterações

O treinador da equipa do Oleiros Natan Costa, em declarações à jornalista da Antena 1 Cláudia Martins, assegurou que a sua equipa não mudará a forma de jogar frente aos “leões”.



O técnico revelou a intenção da sua equipa em jogar no campo todo e estar preparada para todos os momentos do desafio.



Natan Costa lembrou ainda que a equipa só fará três treinos até ao encontro esperando que consiga recuperar os índices físicos.



O que não faltará ao Oleiros, na opinião do treinador, será motivação para dar uma boa imagem da equipa e do clube.

Lotação esgotada

O Oleiros indicou ter vendido os últimos 600 bilhetes para o jogo de quinta-feira com os "leões".



O clube revelou que os últimos bilhetes esgotaram em meia hora e que vai instalar uma tenda com um ecrã gigante, junto à Guarda Nacional Republicana (GNR).



"Os bilhetes (600) colocados à venda para sócios e não sócios ontem à tarde (terça-feira), esgotaram em 30 minutos. Tivemos que fechar as bilheteiras, que era suposto estarem a funcionar entre as 17h30 e as 21h00", revelou João Custódio, da direção da Associação Recreativa e Cultural de Oleiros (ARCO).



A capacidade do estádio municipal de Oleiros, de 2.250 lugares.