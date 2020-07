Natxo González quer Tondela com mais "pontaria" frente ao Gil Vicente

“Temos de fazer o mesmo como temos feito nos últimos três jogos, temos de transformar isso em pontos. Temos de seguir ao nível coletivo como estamos e melhorar a pontaria, que é o que está no nosso controlo e, no incontrolável, ter um pouco mais de sorte”, considerou Natxo González.



Em videoconferência de antevisão ao jogo da 32.ª jornada, que se disputa às 21:30 de terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, o técnico espanhol admitiu que “os golos são uma debilidade, uma deficiência” que o Tondela tem.



“Temos de marcar para poder somar [pontos]. A margem é cada vez menor, temos menos tempo e os pontos são os mesmos. Tinha sido recomendável conseguir antes, mas não o conseguimos, temos de o fazer agora se queremos assegurar a manutenção”, assumiu.



O treinador da equipa beirã adiantou ainda que o Tondela “não está bem em resultados, mas não está tão mal em muitas coisas” e uma delas é o nível emocional dos jogadores, que “está bem e, por isso, têm tido um bom rendimento”.



“Há que acompanhar isso com pontos e é no que queremos, transformar essas boas sensações em pontos, porque é o que na realidade importa e para conseguir pontos temos de fazer as coisas bem, como temos feito, exceto marcar golos que é o decisivo”, insistiu.



O facto de o Gil Vicente já ter assegurado a manutenção na I Liga, após a vitória na jornada anterior, frente ao Vitória de Guimarães (2-1), não descansa Natxo González, que sabe que não terá “qualquer facilidade” perante o adversário.



“Espero um Gil Vicente que temos visto a cada jornada, com os objetivos principais conseguidos e é de destacar a grande época que tem feito e espero um Gil Vicente do dia do [Vitória de] Guimarães, do dia do Rio Ave, do jogo anterior, e é para isso que nos estamos a preparar”, assegurou.



Nesse sentido, defendeu que o treinador adversário, Vítor Oliveira, “tem vontade de continuar a competir e vontade de ganhar” e, por isso, considerou que esta jornada coloca o Tondela “à prova em todos os sentidos: a nível emocional, futebolístico e na pontaria”.



Dos três jogadores atualmente lesionados no Tondela, Pité, Cláudio Ramos e Ricardo Valente, “só Valente está apto” para o jogo com o Gil Vicente, confirmou Natxo González.



O Tondela, 15.º classificado, com 30 pontos, visita o Estádio Cidade de Barcelos, na terça-feira, pelas 21:30, a casa do Gil Vicente, na nona posição, com 39 pontos, em encontro da 32.ª jornada da I Liga de futebol.