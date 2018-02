Negócio de Embaló encalhou no projecto económico

Mário Aleixo - RTP 01 Fev, 2018, 12:28 / atualizado em 01 Fev, 2018, 12:29 | Futebol Nacional

O empresário Cátio Baldé explicou em síntese o que levou ao cancelamento da transferência do jovem extremo de 16 anos Úmaro Embaló para o emblema alemão.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, David Carvalho, o agente referiu em síntese: “Nada falhou, a única coisa foi o clube (Leipzig) quando apresentou um projeto económico de longo prazo para o futuro do jogador incompatível com o que iam pagar ao Benfica”





Comunicado na íntegra:

Segundo o representante do futebolista os germânicos entendiam que o jogador, por ter apenas 16 anos, não deveria receber valores salariais elevados não abdicando de uma ligação longo do futebolista ao clubeCátio Baldé explicou, em comunicado, o que provocou o falhanço da transferência do jovem avançado do Benfica para o RB Leipzig."Comunicar que as negociações com o Leipzig RB da Alemanha para a transferência de Umaro Embaló não se concretizaram. Após o acordo entre os clubes, fomos convidados pelo Leipzig RB a deslocarmo-nos à Alemanha. Nessa viagem, o atleta foi acompanhado pela mãe, o advogado da família, o tio e por Cátio Baldé. O Leipzig RB apresentou o projeto económico para o atleta e a família. Após várias discussões não se chegou um acordo que satisfaça ambas as partes. Realçar a postura correta do Benfica e do Leipzig RB durante todo processo. Louvar a hospitalidade e correção dos dirigentes do Leipzig RB".Sobre o futuro Cátio Baldé não se mostrou preocupado e disse conhecer os planos que o Benfica tem para o jogador.O agente do jogador a explicar o porquê de Úmaro Embaló não ter seguido para o Leipzig mas a deixar entender que este é apenas um processo adiado, até porque mantém boas relações com o clube germânico onde se encontra outro jogador, Bruma, por si representado.