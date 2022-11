Nélson Veríssimo vislumbra "oportunidade" e promete Estoril Praia competitivo

"É uma oportunidade que vamos ter para corrigir os aspetos em que não estivemos tão bem no jogo da I Liga e potenciar o que no nosso entender foram algumas coisas boas que fizemos, principalmente em termos ofensivos no que foi a ligação que tivemos no nosso jogo," destacou o técnico 'estorilista' num vídeo divulgado nas redes sociais dos 'canarinhos', destinado à antevisão ao jogo de quinta-feira.



Os dois emblemas disputam a quarta eliminatória da Taça de Portugal, apenas três dias depois de se terem defrontado para 12.ª jornada da I Liga, com goleada favorável ao conjunto 'encarnado', líder invicto do campeonato, por 5-1.



Ainda assim, Nélson Veríssimo insistiu na ideia de o jogo constituir "uma oportunidade", prometendo uma equipa disposta a deixar uma imagem mais consistente e a discutir um lugar na fase seguinte da Taça.



"É uma oportunidade que se depara perante nós e depois de uma derrota o melhor é sempre jogar o mais cedo possível e vamos ter a oportunidade de o fazer amanhã. (quinta-feira) Claro que Taça é Taça, mas, independentemente de ser Taça ou de reconhecemos mais ou menos qualidade ao adversário com o qual vamos jogar, acreditamos que podemos ser competitivos, podemos dividir o jogo e criar situações para finalizar," deixou o treinador, em jeito de convicção.



Na mesma publicação, o 'capitão' de equipa 'estorilista', Joãozinho, alinhou pela mesma ideia, recordando que o avolumar do resultado no encontro anterior com o Benfica foi retirando paulatinamente confiança à equipa.



"Acho que o 3-0 matou-nos completamente a nível anímico, já não conseguimos voltar ao jogo e disputá-lo da maneira que perspetivávamos e queríamos. Sinto a equipa ainda a recuperar, mas também ciente de que já amanhã (quinta-feira) tem um jogo para corrigir aquilo que fez de menos bom", declarou o experiente lateral esquerdo, que deverá manter o seu lugar entre as primeiras escolhas do técnico para a receção às 'águias'.



O jogo terá lugar no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com início agendado para as 20:45 horas e arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.