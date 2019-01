Nilson: Eficácia resolverá o Vitória-FC Porto

Ao todo são 24 jogos sem perder a série do campeão em todas as competições.



No campeonato da I Liga desde 7 de outubro, jogo com o Benfica na Luz, que o “dragão” não perde.



Novo teste está aí à porta, domingo à noite, logo após o clássico Sporting-Benfica, em Alvalade. E frente a um adversário com o qual perdeu na 1ª volta por 3-2 no Estádio do Dragão.



A Antena 1 foi ao encontro de Nilson, no Brasil.



O ex-guarda-redes do Vitória jogou muitas vezes frente ao FC Porto e sabe, como revelou ao jornalista David Carvalho, que a dificuldade será enorme para a equipa de Sérgio Conceição.



Será um grande jogo entre duas equipas que são a cara dos respetivos treinadores.



A decisão chegará pela eficácia.