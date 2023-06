Nino Galovic renova com o Arouca até 2025

O atleta de 30 anos chegou para o eixo da defesa dos "lobos" em janeiro de 2022, proveniente dos croatas do Rijeka, numa carreira internacional que passou antes por clubes como o RNK Split e o Slaven (Croácia), o Ashdod (Israel), o Dínamo de Minsk (Bielorrússia) e o Sagan Tosu (Japão).Galovic foi uma peça importante da campanha do clube em 2022/2023, que culminou com a conquista do quinto lugar no campeonato, com 54 pontos, e o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, tendo somado 14 titularidades no principal escalão do futebol português.O Arouca, comandado por Daniel Ramos, continua a construir o plantel com vista à preparação da próxima temporada, após ter recentemente garantido também as contratações de Pedro Santos e Tiago Esgaio (por empréstimo), ambos provenientes do Sporting de Braga.