Nós Lá Fora

Foto: Zacarias Coelho

Zacarias Coelho foi jogador de futebol. Esteve no Varzim e no Rio Ave mas nunca se afirmou. Contraíu uma grave lesão ao serviço do Fão. Lesão mal tratada, serviço militar logo a seguir e o futebolista terminou.



Filho de um antigo jogador do Rio Ave, partiu para a Alemanha com os pais, ainda tentou novamente regressar aos relvados.



Em 2015 treinava a União Desportiva de Vila Chã quando a aventura africana começou, aceitou o convite do CI Kamsar da Guiné-Conakry. Levou o clube ao segundo lugar do cameponato, mas, os pagamentos começaram a atrasar-se e partiu para nova aventura, treinar o Bechem United do Gana. Venceu a Taça do Gana e foi eleito em 2016 o melhor treinador.



Assinou depois um contrato de dois anos como diretor técnico do Dreams FC. Consegiu concretizar um dos sonhos do clube, subir à principal liga ganesa mas os problemas começaram. Os dirigentes do Dreams FC disseram-lhe no final do primeiro ano do contrato que não necessitam dos seus serviços.



Zacarias Coelho, de melhor treinador de 2016 no Gana a despedido foi apenas um ano, a aguardar por outros projetos e outras aventuras em Portugal ou no estrangeiro.