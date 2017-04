Nós Lá Fora

Foto: Franclim Carvalho

Também no relvado teve que fazer alguns ajustes. Em Portugal trabalha-se muito o físico com bola, na Coreia do Sul a corrida analítica é muito privilegiada. Franclim Carvalho jogou futebol dos 10 aos 23 anos.



Intitula-se um jogador fraco que sempre gostou do treino. Tirou cursos do nível I e II. Um dos palestrantes, José Viterbo convidou-o para trabalhar com ele e abandonou a carreira de futebolista.



Trabalhou também com Henrique Calisto e Jorge Costa no Paços de Ferreira, embora não de forma direta, integrava o gabinete de observadores do Paços de Ferreira. Esteve com Ulisses Morais no Famalicão e, agora, trabalha com Nam Ki-Il, treinador sul-coreano.