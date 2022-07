Nova direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional toma posse para 2022/23

A nova direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) tomou hoje posse, com Famalicão, Portimonense, Trofense, Estrela da Amadora e Farense a entrarem na estrutura após as eleições de 5 de julho.