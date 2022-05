Nove futebolistas de saída do Estrela da Amadora

Deste lote, Afonso Figueiredo foi quem mais jogou pelo clube da Reboleira durante a temporada, com 27 partidas realizadas, seguido de Miguel Rosa (24), Fabrício Simões (22), Reko (18), Tiago Melo (14), Nuno Hidalgo (13), Edu Duarte (10) e Lubega (sete), ao passo que o jovem Diogo Santos nunca atuou na equipa principal, só na secundária.O conjunto amadorense fechou a II Liga de futebol com uma derrota caseira perante o Sporting da Covilhã (1-0), que os fez terminar na 14.ª posição da classificação, com 37 pontos, um acima da posição de "play-off" de manutenção e dois da descida direta.