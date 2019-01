Novo Benfica visto à lupa por Vítor Paneira

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Jan, 2019, 12:27 / atualizado em 16 Jan, 2019, 12:27 | Futebol Nacional

Vítor Paneira destaca as principais virtudes do Benfica de Bruno Lage | Lusa

O ex-médio é direto ao realçar as diferenças que deteta na equipa liderada pelo novo treinador e cita duas: “a dinâmica e a reação á perda da bola”.





Para Vítor Paneira, em declarações ao jornalista David Carvalho, a equipa encarnada “está mais confiante e o sistema adotado (4X4X2) transmite mais mobilidade ao coletivo” potenciando as características de jogadores como João Félix e Jonas.









Ao olhar para o jogo entre as duas equipas da próxima sexta-feira para o campeonato Vítor Paneira frisou: “As características dos desafios são diferentes, o da taça é a eliminar e o do campeonato visa a conquista de pontos numa prova que se pauta pela regularidade. Sexta-feira espero um jogo de equilíbrios”.









No desenvolvimento do seu raciocínio o ex-futebolista citou dois nomes: Gabriel e João Félix e acrescentou: “O Gabriel fez um jogo enorme frente a V. Guimarães para a taça e o Félix apesar de render nas alas mas é no centro do terreno que sobe de rendimento”.Para o antigo futebolista quem cometer mais erros acabará por pagar a fatura.O V. Guimarães-Benfica, da próxima sexta-feira, a contar para a 18.ª jornada do campeonato joga-se, no estádio D. Afonso Henriques, a partir das 21h15.