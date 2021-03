Nulo entre o Sporting da Covilhã e o Casa Pia

O nulo mantém a formação de Lisboa no oitavo lugar, com 35 pontos, enquanto os ‘leões da serra’ sobem provisoriamente ao 11.º posto da classificação, com 30 pontos.



O Casa Pia, quatro lugares acima dos serranos na tabela, mostrou maior controlo sobre os momentos do jogo, apresentou-se uma equipa organizada, teve maior posse de bola e esteve sempre de olhos postos no ataque, mas foi o Sporting da Covilhã quem teve as melhores ocasiões para marcar.



Filipe Cardoso deu o primeiro sinal e Dantas respondeu na área serrana. Ao minuto sete Gleison trabalhou bem na esquerda e a bola passou em frente à linha de baliza, mas Enoh não chegou a tempo para o desvio.



Aos 14 minutos Leo Cá obrigou à defesa de Lucas Paes e Sousa não permitiu a Gleison a emenda ao segundo poste.



Quando estavam jogados 28 minutos, na sequência de um livre apontado por Jean Felipe, Jaime Simões atirou para o fundo das redes, mas o árbitro não validou o golo, por posição irregular.



Antes do descanso Bernardo Martins ganhou a bola a Christian em zona frontal e rematou certeiro, só que o juiz da partida entendeu ter existido falta sobre o brasileiro.



No reatamento, o Casa Pia mostrou-se mais objetivo e Malik protagonizou dois remates fortes, de fora da área, que saíram por cima da barra.



A formação dos ‘gansos’, mais ofensiva, encontrou pela frente uma defesa serrana coesa e os ‘leões da serra’ foram conseguindo reagir e equilibrar a partida.



Já com Rui Areias em campo, o atacante assustou duas vezes, de cabeça, mas os remates falharam o alvo, tal como Jaime, que também atirou ao lado e ninguém conseguiu desfazer o nulo.



Com o resultado alcançado, o Casa Pia soma cinco jogos sem perder.



Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.



Sporting da Covilhã - Casa Pia: 0- 0.



Ao intervalo: 0-0.



Equipas:



- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Jean Felipe, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Lamine, Filipe Cardoso, Bernardo Martins, Leo Cá (Rui Areias, 66), Gleison e Enoh (João Cardoso, 66).



(Suplentes: Igor Araújo, Felipe Macedo, Hanan, João Cardoso, Jorge Vilela, Inusah, Wendel, Deivison Borges e Rui Areias).



Treinador: José Bizarro.



- Casa Pia: Lucas Paes, Bruno Sousa (Romeu Ribeiro, 86), Kelechi, Matheus Dantas, Jefferson, Vítor Gonçalves, Christian, Fati (Diego Medeiros, 86), Banjaqui (Vitó, 78), Malik (Djoussé, 86) e Saviour Godwin (Jota, 70).



(Suplentes: João Vítor, Ricardo Fernandes, Romeu Ribeiro, Vitó, Zolotic, Jota, Diego Medeiros, Camilo e Djoussé).



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão Amarelo a David Santos (90+3).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.