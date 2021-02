Nulo entre o Sporting da Covilhã e o Vizela na estreia do treinador José Bizarro

Os serranos, há oito jogos sem ganhar e em 16.º lugar na classificação, embora com três partidas em atraso, defrontaram uma formação no quarto posto na tabela e há 11 jornadas sem perder, mas entraram melhor no encontro e foi quem conseguiu criar as melhores oportunidades para marcar.



Gleison, num remate cruzado de fora da área, criou a primeira ocasião flagrante de golo, aos 12 minutos de jogo. O guardião do Vizela, Pedro Silva, fez uma defesa vistosa para canto.



Volvidos dois minutos, Gilberto isolou Bernardo Martins que, apenas com João Pedro pela frente, permitiu ao guarda-redes vizelense tirar-lhe a bola dos pés, na segunda oportunidade soberana criada pelos ‘leões da serra’.



Na resposta, Ericson cabeceou para as mãos de Leo Navachio, que também não teve dificuldade em segurar o remate de Kiko.



Antes do intervalo, numa nova investida serrana, Léo Cá queixou-se de ter sido derrubado em zona proibida por Ofori, mas Fábio Veríssimo mandou seguir.



No reatamento o Vizela surgiu mais pressionante e mais rematador, com uma sucessão de ataques, e Diogo Ribeiro obrigou à primeira defesa de Leo Navachio.



Após um período inicial de grande fulgor da equipa visitante, o Covilhã subiu as linhas, sacudiu a pressão e voltou a obrigar à intervenção do guardião do Vizela. João Pedro defendeu com o pé o remate de Filipe Cardoso e, sequência de um livre, voou para voltar a impedir o golo de Gleison.



Num encontro com ritmo, disputado, equilibrado, ambas as formações procuraram a vitória até ao final, mas o marcador não foi inaugurado.



Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.



Sporting da Covilhã - Vizela: 0-0.



Ao intervalo:0-0.



Equipas:



- Sporting da Covilhã: Léo Navachio, Jean Felipe, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Gilberto, Filipe Cardoso, Bernardo Martins (João Cardoso, 68), Leo Cá (Lewis Enoh, 58), Gleison e Rui Areias (Deivison Borges, 68).



Suplentes: Bruno Bolas, Felipe Macedo, João Cardoso, Joel Vital, Lamine, Wendel Silva, Lewis Enoh, Inusah, Deivison Borges,



Treinador: José Bizarro.



- Vizela: Pedro Silva, João Pedro, Matheus Costa, Mohamed Aidara, Ofori (Kiki, 57), Marcos Paulo (Raphael Guzzo, 72), Ericson, Samu, Kiko Bondoso (Francis Cann, 84), André Soares (Tavinho, 56) e Diogo Ribeiro (Cassiano, 57).



(Suplentes: Ivo, Marcelo, Kiki, Raphael Guzzo, Francis Cann, Cardozo, Marcelo Oliveira, Tavinho, Cassiano).



Treinador: Álvaro Pacheco.



Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão Amarelo a João Pedro (21), Diogo Ribeiro (27), Samu (69), David Santos (80), Gilberto (90) e Filipe Cardoso (90+2).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.