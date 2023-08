Números e Curiosidades –1.ª Jornada da I Liga

- O início do 90.º campeonato nacional.- O regresso do Estrela da Amadora ao escalão principal… 14 anos depois.- A estreia de 2 treinadores no escalão principal, Rui Borges (Moreirense) e Pablo Villar (Vizela).- A abertura da liga às 20h15 no estádio do Sp. Braga.- Sp. Braga – Famalicão, esse dérbi minhoto, vai realizar-se em Braga pela 10.ª vez no campeonato. (Famalicão nunca venceu em Braga).- 5.º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e o Portimonense, e todos de forma consecutiva.- 4.º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Vizela.- 10.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Chaves.- Estrela e VSC vão voltar a defrontar-se 14 anos depois, vão defrontar-se pela 16.ª vez, Estrela como visitado.- O 7.º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Estoril, o terceiro de forma consecutiva.- O 13.º confronto em Moreira de Cónegos entre o Moreirense e o FC Porto. Voltam a defrontar-se 1 ano e meio depois.- O 61.º clássico no Bessa entre o Boavista e o Benfica.- E um confronto inédito na I Liga, o Farense – Casa Pia.- A primeira vitória de sempre do Famalicão em Braga.- O Chaves vencer pela primeira vez na sua história em Vila do Conde.- O Vizela pontuar pela 1.ª vez na sua história em Alvalade.- O Estrela voltar aos golos no escalão principal… 14 anos depois.- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 68 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 204 jornadas (!)- Arouca não tem nenhum golo marcado por 1 jogador português há 36 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 78 jornadas consecutivas.- Na época passada foi Gilberto do Benfica.