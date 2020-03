Números e Curiosidades (2) - Goleadores no ativo

- Dos jogadores que estão neste campeonato, apenas 6 têm 50 ou mais golos.





- Até à época passada eram dois os jogadores com mais golos, Jonas e Bas Dost, mas... sairam ambos.





- Com a saída destes dois jogadores, passou a ser Jackson Martinez o jogador com mais golos no escalão principal (dos jogadores no ativo)





- Jackson (Portim) soma 77 golos. Ainda só marcou um golo neste campeonato.





- Sabe quem são os outros 5 jogadores com 50 ou mais golos?





A SABER:





1º - Jackson Martinez (Portim) - 77 golos (1 golo neste campeonato)

2º - Marega (Por) - 64 golos (6)

3º - Soares (Por) - 61 golos (7)

4º - Pizzi (Ben) - 61 golos (14)

5º - Mateus (Boa) - 51 golos (1)

6º - Wilson Eduardo (Bra) - 50 golos (3)





- Quem será o próximo a atingir os 50 golos?





Ricardo Horta (38), Bruno Moreira (41), Paulinho (30), Lica (36), Rafa (41), Helder Guedes (34) ? É esperar para ver





Os melhores marcadores (em todos os campeonatos que disputaram) de cada clube:





- Benfica - Pizzi - 61

- FC Porto - Marega - 64

- Sporting - Luiz Phellype - 25

- Sp. Braga - Wilson Eduardo - 50

- Marítimo - Edgar Costa - 20

- Vitória FC - Helder Guedes - 34

- Vitória SC - André André - 28

- Rio Ave - Bruno Moreira - 41

- Belenenses SAD - Lica - 36

- Moreirense - Nene - 27

- Boavista - Mateus - 51

- Tondela - Jhon Murillo - 13

- Portimonense - Jackson Martinez - 77

- Desp. Aves - Wellington Jr - 7

- Santa Clara - Zé Manel - 23

- Paços - Nathan Junior - 13

- Famalicão - Fábio Martins - 18

- Gil Vicente - Sandro Lima - 10





CURIOSIDADES na 2.ª volta:





- Fábio Abreu (Mor) marcou nas últimas 6 jornadas (!)





- Apenas 5 jogadores do Benfica marcaram golos.





- Alex Telles é o melhor marcador do Porto (3 golos)





- Do Sporting só Sporar marcou 2 golos (!)





- Trincão (Bra) já marcou 5 golos (!)





- Vitória SC já marcou 15 golos (!), melhor ataque





- Tondela e Portimonense apenas marcaram 3 golos (!)





- Porto, Braga e Moreirense, as equipas que marcaram golos em todas as jornadas.