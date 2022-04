Números e Curiosidades – 28.ª jornada da I Liga

- O Boavista vai realizar o seu 1800.º jogo na liga principal.- Estoril (800) e Gil Vicente (600) também vão realizar um jogo centenário nesta ronda.- O 3.º confronto entre Arouca e Gil Vicente na Serra da Freita. Gil nunca pontuou em Arouca.- O 9.º confronto entre Famalicão e Boavista no Minho. (Famalicão não vence em casa o Boavista há 44 anos)- Um confronto inédito na I lLga na Amoreira, Estoril-Vizela. Vão defrontar-se 2 clubes que subiram de divisão este ano.- O 4.º confronto consecutivo no Jamor entre B Sad e Portimonense.- O 12.º dérbi minhoto entre Moreirense e Vitória SC em Moreira de Cónegos. Moreirense não vence o dérbi em casa há 4 anos e meio.- Pepa revê antiga equipa que treinou.- O 7.º confronto (e todos consecutivos) entre Marítimo e Tondela no Funchal.- O 7.º confronto no Dragão entre FC Porto e Santa Clara para a I Liga. (Santa Clara nunca pontuou no Dragão)- O 23.º confronto em Alvalade entre Sporting e Paços. (Paços não ganha em Alvalade há 9 anos)- E o jogo mais histórico da jornada, o 66.º clássico no Minho entre o Sp. Braga e o Benfica. (Braga não vence em casa o Benfica há 8 anos)- O 240.º jogo de Carlos Carvalhal como treinador na I Liga.- O 80.º jogo de Vasco Seabra como treinador na I Liga.- Sérgio Conceição igualar o melhor registo de sempre de invencibilidade na I Liga. (56 jornadas consecutivas sem perder)- O Santa Clara pontuar pela 1.ª vez na sua história no estádio do Dragão.- O Paços voltar a vencer em Alvalade… 9 anos depois.- O Sp. Braga voltar a vencer em casa o Benfica… 8 anos depois. Últimos 6 confrontos, 6 vitórias do Benfica.- O Famalicão voltar a vencer em casa o Boavista… 44 anos depois.- O Moreirense voltar a vencer o dérbi minhoto… 4 anos e meio depois.- O Famalicão ver cartões pela 96.ª jornada consecutiva (!) já é o recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- FC Porto e Sporting marcarem pela 41.ª jornada consecutiva.- Tondela sofrer pela 20.ª jornada consecutiva.- Samuel Lino jogar pela 55.ª jornada consecutiva.- Portimonense voltar às vitórias… 13 jornadas depois.- Vizela marcar pela 6.ª jornada consecutiva.- Boavista voltar aos golos… 250 minutos depois.- Moreirense somar a 4.ª derrota consecutiva.- Termos mudança de lanterna vermelha.- Termos o cartão amarelo n.º 1500. (temos neste momento 1492)- Não marca há mais tempo: Boavista – 220 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: B SAD - 240 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Moreirense - 272 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Santa Clara – 250 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 270 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Santa Clara - 210 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 40 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Tondela – 19 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Portimonense - 13 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Vitória SC - 9 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 55 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: B SAD - 3 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Moreirense – 3 jornadas.- Famalicão vê cartões há 95 jornadas consecutivas.- FC Porto não perde em casa há 1 ano e meio. (desde 3 outubro 2020)- Sérgio Conceição não perde há 55 jornadas (segundo melhor registo de sempre)- FC Porto e Sporting marcam há 40 jornadas consecutivas.- Tondela sofre golos há 19 jornadas consecutivas.- Samuel Lino (Gil Vicente) joga há 54 jornadas consecutivas (!).- Portimonense não vence há 13 jornadas (!)- B SAD não vence fora há 11 meses (!)- Portimonense não vence em casa há 5 meses.- Gil Vicente está há 12 jornadas consecutivas sem perder.- 243 jogos até ao momento, 90 vitórias para as equipas visitadas e 80 vitórias para as equipas visitantes (73 empates).- Estão marcados até ao momento 641 golos. (195 de jogadores portugueses)- Darwin (Benfica) é o melhor marcador do campeonato com 20 golos.- 89 cartões vermelhos mostrados, em 243 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 43 vezes.- Estádio com mais golos – Tondela - 47 golos.- Estádio com menos golos – Marítimo - 19 golos.- João Pedro (Tondela) fazia um "hat-trick"… de penaltis.- Tivemos o recorde de golos numa jornada deste campeonato, 34 golos (!)- O Gil Vicente pode aumentar o seu melhor registo de sempre de jornadas consecutivas sem perder. Estão neste momento com 12 jornadas seguidas sem derrotas.- Sérgio Conceição pode igualar nesta jornada o melhor registo de sempre (dos 88 campeonatos nacionais) sem perder. Está neste momento com 55 jornadas. Pode igualar John Mortimore (56 jornadas).