Números e Curiosidades - 4.ª eliminatória da Taça de Portugal

- Está em andamento a 81.ª edição da Taça de Portugal.





- Já 13 clubes venceram a taça (!)





- Nos últimos 11 anos, apenas dois clubes pisaram o Jamor pela 1.ª vez (na final), o Desp. Aves (2017/18)) e o Desp. Chaves (2009/10).

- Iremos ter um 26.º clube diferente a estrear-se no Jamor? (Desp.Aves foi o 25.º)- Últimas 9 edições: 7 vencedores diferentes (!) um facto inédito na história da Taça nos 80 anos de história. (Nunca em 9 anos tinha havido sete vencedores diferentes).- Os últimos sete vencedores diferentes nos últimos 9 anos:2011/12 – Académica2012/13 – Vitória SC2013/14 – Benfica2014/15 – Sporting2015/16 – Sp. Braga2016/17 – Benfica2017/18 – Desp. Aves2018/19 – Sporting2019/20 – FC Porto- Realizados 133 jogos.- Foram marcados até ao momento 377 golos.- Maiores goleadas até ao momento – Portalegrense-0 Marinhense-11 e Idanhense-0 Torreense-8.- Torreense e Marinhense continuam como os melhores ataques desta edição da Taça, 13 golos.- Marinhense já foi eliminado, Torreense continua em prova (vai defrontar em casa o Amora).- 28 jogos já foram para prolongamento, e desses 28 jogos, 14 foram ao desempate por penaltis. (precisamente metade)- 10 distritos já não estão representados na Taça, os distritos de Beja, Portalegre, Guarda, Bragança, Santarém, Vila Real, Viana do Castelo, Faro, Évora e Castelo Branco.- Os outros 8 distritos mais as regiões autónomas têm todos ainda representantes, a saber:- Lisboa (7), Porto (6), Braga (6), Setúbal (3), Aveiro (2), Madeira (2), Açores (2), Viseu (2), Leiria (1) e Coimbra (1)- São 32 clubes ainda na taça, 16 vão ficar pelo caminho nesta 4.ª eliminatória.- São 16 os clubes da I liga, 6 clubes da II Liga e 10 do Campeonato de Portugal.- A I Liga tem metade das equipas. Apenas perdeu 2 clubes, curiosamente os 2 clubes algarvios, Farense e Portimonense.- Nesta 4.ª ronda vão haver 4 duelos entre equipas da I Liga:Sporting – Paços de FerreiraRio Ave – FamalicãoVitória SC – Santa ClaraFC Porto - Tondela- Só 4 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting e Académica.- Já 34 treinadores portugueses venceram a Taça. Sérgio Conceição foi o último a vencer.- Hoje com 2 jogos, sendo o primeiro às 14h00, o Ac. Viseu - Académica.- E logo mais… o Sporting – Paços (21h15)

- Se não houver casos de Covid, a eliminatória encerra no dia 23 dezembro com o Belenenses SAD – Sp. Espinho.