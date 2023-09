Números e Curiosidades – 4.ª Jornada da I Liga

- O 3.º dérbi minhoto entre Vizela e Gil Vicente em Vizela.- O 2.º confronto entre Casa Pia e Rio Ave na I Liga, do Casa Pia como visitado.- O 6.º confronto dos F’s do nosso campeonato, Famalicão-Farense.- Vamos voltar a ter um Portimonense–Estrela da Amadora… 34 anos depois (!)- O 25.º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Boavista.- Vamos voltar a ter um Chaves–Moreirense… 5 anos depois.- O 7.º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Arouca.- E vamos ter duplo confronto Minho-Lisboa.- O 79.º clássico na Luz entre o Benfica e o Vitória.- O 69.º clássico no Minho entre o Sp. Braga e o Sporting.- Daniel Ramos vai fazer o seu 160.º jogo como treinador na I Liga.- O golo 100 neste campeonato.- O Vizela vencer pela 1.ª vez na sua história em casa ao Gil Vicente.- Pablo Villar conseguir a sua primeira vitória na I Liga.- O Vitória voltar a vencer na Luz… 14 anos depois.- O Braga voltar a vencer em casa o Sporting… 3 anos e meio depois.- O Arouca vencer no Dragão pela 2.ª vez na sua história.- O Farense voltar a vencer em Famalicão… 31 anos depois.- O Sporting continuar 100% invicto neste campeonato.- O FC Porto manter-se invicto neste campeonato.- O Vitória SC continuar a ser o líder do campeonato.- O Chaves pontuar pela 1.ª vez no campeonato.- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 71 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 207 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 81 jornadas consecutivas.- Porto marca há 12 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 1 mês.- FC Porto não perde fora há 1 ano.- Sporting não perde há 17 jornadas. (1 volta inteira)- Estoril – Não ganha fora há 10 meses.- Não marca há mais tempo: Famalicão – 180 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Vitórias - 125 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Famalicão - 90 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Chaves – 180 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Vitória SC – 125 minutos- Não sofre golos há mais tempo fora: Vitória SC - 90 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 12 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Portimonense – 8 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Vizela – 10 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 12 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 17 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 12 jornadas.- Mais empates consecutivos: Arouca – 2 jornadas.- Mais derrotas consecutivas: Chaves – 5 jornadas.





- 26 jogos até ao momento, 13 vitórias para as equipas visitadas e 9 vitórias para as equipas visitantes (4 empates).



- Estão marcados até ao momento 85 golos (30 de jogadores portugueses).



- Rafa (Benfica) marca há 4 jornadas seguidas (jornada que vem da época passada).



- Paulinho (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 4 golos.



- O resultado mais repetido – 2-1 (7 vezes).



- Já tivemos 11 cartões vermelhos.



- Foram assinalados 8 penaltis (8 convertidos).



- Estádio com mais golos – Barcelos - 10 golos.



- Estádio com menos golos – Famalicão - 0 golos.