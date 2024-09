Números e Curiosidades - 7.ª jornada do campeonato da I Liga

O que vai acontecer nesta 7ª jornada

- Um dos jogos mais históricos da jornada, o 30º clássico na Amoreira entre o Estoril e o Sporting.- Vamos ter também o 30º confronto no Minho entre o SC Braga e o Rio Ave.- O 24º confronto na Luz entre Benfica e Gil Vicente.- O 9º confronto em São Miguel entre Santa Clara e Boavista.- O 8º confronto no Dragão entre FC Porto e Arouca.- O 3º confronto na Reboleira entre o Estrela e o Moreirense.- Também o 3º confronto entre Casa Pia e Vitória SC (gansos como visitados).-E ainda o 3º confronto no Minho entre Famalicão e Nacional.- E o encontro inédio no campeonato, o AVS – Farense.- A estreia do treinador José Faria no Estrela da Amadora- A estreia de Tozé Marreco como treinador do Farense.- O 40º jogo de Bruno Pinheiro como treinador na I liga.

O que poderá acontecer nesta jornada

- O Rio Ave voltar a vencer em Braga … 11 anos depois.- O Estoril voltar a vencer em casa o Sporting … 6 anos depois.- O Sporting vencer pela 4ª época consecutiva na Amoreira (não acontece há 72 anos!)- O Estrela vencer pela 1ª vez na sua história em casa o Moreirense.- Haver golos pela 1ª vez entre Casa Pia e Vitória. Sempre que se defrontaram em Rio Maior, sempre 0-0.- O Gil Vicente voltar a vencer na Luz … 2 anos depois.- O Nacional vencer pela 1ª vez em Famalicão.- O Arouca voltar a vencer no Dragão … 8 anos depois.- O FC Porto continuar sempre a marcar em casa ao Arouca (nunca ficou a zeros).- O Boavista voltar a vencer nos Açores … 5 anos depois.- O Sporting marcar pela 49ª jornada consecutiva.- O Sporting somar a 28ª jornada consecutiva sem perder.- Boavista ver cartões pela 119ª jornada consecutiva (!) e bater o recorde negativo de sempre do Famalicão.- O Farense pontuar pela 1ª vez no campeonato.- O Rio Ave voltar a vencer fora … 1 ano e 7 meses depois.- O Gil Vicente somar o 5º empate consecutivo.

Séries "incríveis"

- Ruben Amorim treina consecutivamente na I liga há 162 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 118 jornadas consecutivas. Igaulado o pior registo de sempre do escalão principal- Sporting marca há 48 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 4 anos e 1 mes. (são 71 jornadas consecutivas com golos)- Rio Ave não vence fora há 24 jornadas … (1 ano e 7 meses).- Sporting sem perder em casa há 26 jornadas (1 ano e 6 meses)- Boavista não vence em casa há 6 meses.- 15 Penaltis neste campeonato, TODOS convertidos

Séries em aberto à entrada para a 7ª jornada

- Não marca há mais tempo: Nacional – 180 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Sporting – 410 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Boavista - 270 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Nacional – 235 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: AVS – 235 minutos- Não sofre golos há mais tempo fora: SC Braga - 270 minutos- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 48 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Farense – 9 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Farense – 8 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Vitória - 11 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 27 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 9 jornadas.- Mais empates consecutivos: Gil Vicente – 4 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Farense– 8 jornadas

Curiosidades

- 54 jogos até ao momento, 26 vitórias para as equipas visitadas e 17 vitórias para as equipas visitantes (11 empates).- Estão marcados até ao momento 127 golos (31 de jogadores portugueses).- Gyokeres (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 10 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (15 vezes)- Já tivemos 9 cartões vermelhos.- Já tivemos 15 Penaltis (todos convertidos)- Estádio com mais golos – Choupana - 12 golos.- Estádio com menos golos – Bessa - 4 golos.