Números e Curiosidades - Antevisão jornada 27

- Estão marcados até ao momento 565 golos (201 de jogadores portugueses).- Vinicius (Ben) e Pizzi (Ben) são os melhores marcadores do campeonato (15).- Zé Luis e Taremi foram os únicos a fazer "hat-trick" neste campeonato.- Vinicius (Ben) já bisou por 4 vezes.- Thiago Santana (SC) marca há 3 jornadas consecutivas.- Benfica tem o melhor ataque com 54 golos (28 dos golos são portugueses).- Benfica tem a melhor defesa, com 16 golos sofridos.- 80 grandes penalidades assinaladas (57 convertidas).- 64 cartões vermelhos mostrados, em 234 jogos.- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 54 vezes.- Estádio com mais golos – Famalicão - 47 golos. (Média de 3,6 golos por jogo)- Estádio com menos golos - Bonfim - 22 golos. (Excluindo o estádio Cidade do Futebol, que só com dois jogos já viu 7 golos).- Sporting vai receber o Tondela pela 5.ª época consecutiva.- Volta a haver um Marítimo – Gil Vicente... 5 anos depois.- Benfica viaja a Vila do Conde pela 12.ª época consecutiva.- Vamos ter 2 dérbis minhotos, um do mesmo concelho, o Vitória SC - Moreirense.- O outro dérbi minhoto... 26 anos depois, o Famalicão - Sp. Braga.- Paços recebe o Belenenses SAD.- Desp. Aves recebe o FC Porto pela 3.ª época consecutiva.- E o Santa Clara – Portimonense pela 2.ª época consecutiva, a primeira na Cidade do Futebol.- Pela 4.ª jornada consecutiva os treinadores dos 18 clubes vão ser os mesmos- Novo líder no campeonato.- Cláudio Ramos (Ton) atingir os 9090 minutos a jogar consecutivamente (já tem o recorde de sempre no escalão principal). Ou seja, completar 101 jogos consecutivos no escalão principal (sem falhar um segundo).- O Boavista ver a cartolina amarela pela 72.ª jornada consecutiva.- O FC Porto marcar pela 41.ª jornada consecutiva.- Thiago Santana (SC) marcar pela 4.ª jornada consecutiva (inédito no clube do Santa Clara, algum jogador marcar em 4 jornadas seguidas).- O Paços e o Desp. Aves continuarem a sofrer golos em todas as jornadas da 2.ª volta.- O Vitória FC ter o seu primeiro penalti a favor, única equipa que ainda não teve.- O Belenenses SAD somar a 7.ª jornada consecutiva sem perder.- O Benfica somar o seu 5.º empate consecutivo (!) na I liga.- O Portimonense voltar a vencer fora… 10 meses depois (!)- O Tondela chegar aos 300 minutos sem sofrer golos (!) Inédito neste campeonato para o clube que viaja a Alvalade.- O Sporting pela 1.ª vez no campeonato chegar às 4 jornadas consecutivas sem perder (!)- Não marca há mais tempo: Desp. Aves – 320 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Tondela - 240 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Boavista - 185 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Marítimo – 520 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 330 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Belenenses SAD – 185 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 40 jornadas (vem da época passada).- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços – 9 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Vitória FC - 8 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Paços - 9 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Belenenses SAD - 6 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Famalicão - 2 jornadas.- Mais empates consecutivos: Benfica - 4 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Desp. Aves - 5 jornadas.- Boavista vê cartões há 71 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há quatro anos e 8 meses (4 outubro 2015).- Paços - não empata um jogo há 9 jornadas.- Cláudio Ramos joga há 100 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato (recorde absoluto dos campeonatos nacionais).- Sérgio Conceição - Está há 94 jornadas consecutivas como treinador do FC Porto (o treinador há mais tempo no mesmo clube).- Thiago Santana (SC) marca há 3 jornadas consecutivas.- FC Porto marca há 40 jornadas consecutivas.- Marítimo não marca um golo fora há 5 meses e meio.- Portimonense - não vence fora há 10 meses.- 234 jogos até ao momento, 92 vitórias para as equipas visitadas e 80 vitórias para as equipas visitantes (62 empates).- Cláudio Ramos (Tondela) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (100 jornadas), são 9000 minutos consecutivos.- Custódio (Sp. Braga) é o 32.º treinador neste campeonato?- Sérgio Conceição vai fazer o seu 95.º jogo consecutivo como treinador na I Liga?- O Vitória SC é a equipa com mais cantos no campeonato?- Só o Vitória FC ainda não teve penaltis a favor?- O Desp. Aves já utilizou 40 jogadores neste campeonato?- O Estádio do Famalicão já viu 47 golos? O estádio que mais golos viu neste campeonato.- O Belenenses SAD é a única equipa que ainda não viu nenhum jogador adversário ser expulso?- Só existem 7 totalistas no campeonato (que jogaram os 2340 minutos)?

- Sporting recebe o Tondela… Sporting não sofre golos em casa há 330 minutos e o Tondela não sofre golos há 240 minutos (!)