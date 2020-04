Números e Curiosidades - Campeões de 2020

- Vão ser muito poucos os que vão ficar na história de 2020, pelo que estamos a viver,mas já tivemos campeões este ano.- Sabem que seleções já foram campeãs?- Que atletas já foram campeões?- Vamos recordar …- Sp. Braga venceu a Taça da Liga. (2.ª vez)- Rui Vitória venceu a supertaça da Arábia Saudita. (com o Al Nasr)- Real Madrid venceu a sua 11.ª supertaça de Espanha.- Flamengo venceu a supertaça brasileira e a RE-COPA sul americana.- Zamalek venceu a supertaça africana. (4ª vez)- Boca Juniores campeão da Argentina.- Auckland City (NZ) foi campeão na “secretaria”.- Clube Brugge (Bel) foi campeão na “secretaria”. (neste caso ainda podem voltar atrás na decisão)- ESPANHA – Campeã Europeia de Andebol.- EGIPTO – Campeão Africano de Andebol.- ARGENTINA – Campeã Americana de Andebol.- QATAR – Campeão Asiático de Andebol.- HUNGRIA – Campeã europeia de Polo Aquático.- ESPANHA – Campeã europeia de Polo Aquático. (Fem)- FROLUNDA (Sue) – Campeão europeu de Hóquei no Gelo- KANSAS CITY CHIEFS – Vencedor do Superbowl (2.ª vez)- SP. BRAGA – Vencedor do Mundialito de Futebol de Praia.- Peter Wright (Ing) - DARDOS – PDC WC- Mikuru Suzuki (Jap) – DARDOS (Fem) – WC- Ricky Brabec (USA) – MOTOS DAKAR- Carlos Sainz (Esp) – CARROS DAKAR- Andrey Karginov (Rus) – CAMIÕES DAKAR- Casey Currie (USA) – SXS DAKAR- Ignacio Casale (Chi) – MOTO 4 DAKAR- Claressa Shields – BOXE - Campeã em WBC, WBO e Pesos Médios, 3 títulos mundiais em 10 combates, 1ª pugilista a fazê-lo.- Mathieu Poel – Campeão mundial ciclocross- DJOKOVIC – AUSTRÁLIA OPEN (17.º Grand Slam conquistado)- SOFIA KENIN – AUSTRÁLIA OPEN (1.º Grand Slam conquistado)- Cristinan Garin, Andrey Rublev e Gael Monfils ganharam já 2 torneios ATP- Sofia Kenin foi mesmo a única tenista este ano a conseguir vencer 2 torneios WTA.- Judd Trump conseguiu vencer 3 torneios em 2020, e 6 na temporada (nunca nenhum jogador tinha numa temporada ganhar mais do que 5 torneios na época)- Nenhum desportista conseguiu vencer duas provas em 2020.- PORTUGAL conseguiu a melhor classificação de sempre no Europeu de andebol, 6.º classificado.- Vince Carter (Atlanta Hawks), tornou-se no 1.º jogador da história da NBA a actuar em 4 décadas diferentes (entrou em 1998).- Le Bron James (12 197) ultrapassou Michael Jordan (12 194) em pontos na NBA.- Kun Aguero tornou-se no jogador estrangeiro com mais golos de sempre na "Premier League" (ultrapassou Henry).- Arnand Duplantis (Sue) bateu o recorde do mundo de salto à vara (6,18m).- Cláudio Ramos (Ton) passou a ser o jogador com mais minutos consecutivos a jogar na I Liga portuguesa. (94 jornadas seguidas)- Nuno Espirito Santo levou os WOLVES aos oitavos de final da Liga Europa… 48 anos depois.- Ronaldo chegou aos 1000 jogos como sénior.- Paulo Gonçalves - Motard português- Teresa Machado – Atleta portuguesa- Miranda Calha – Secretário Estado- Kobe Bryant – Jogador da NBA

- Radomir Antic – Treinador de futebol