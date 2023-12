Números e Curiosidades - Desporto em 2023

Futebol



- 38 – O Benfica conquistou o seu 38º título de campeão nacional



- 19 – O FC Porto conseguiu a sua 19ª Taça de Portugal



- 1 – FC Porto conseguiu a sua 1ª Taça da Liga



- 38 – O Marítimo desceu à II Liga, depois de 38 anos no escalão principal.



- 5 – O Belenenses voltou às competições da Liga … 5 anos depois.



- 14 – O Estrela da Amadora regressou ao escalão principal … 14 anos depois.



- 1 – Portugal participou pela 1ª vez na sua história num Mundial de futebol (FEM)



- 11 – O Bayern venceu a sua 11ª bundesliga consecutiva (!)



- 1 – O Manchester City venceu a sua 1ª Liga dos Campeões



- 6 – Os treinadores portugueses campeões nacionais por esse mundo fora



- 3 Janeiro – Ronaldo assinou pelo Al Nassr



- 32 – Roberto Martinez é o 32º treinador de sempre da selecção portuguesa.



- 9 – Os títulos conquistados por Abel Ferreira no Palmeiras



E sem ser futebol …



- 24 – Djokovic conquistou o seu 24º grand slam, o tenista com mais grand slam da história.



- 40 – Sporting conquistou o seu 40º título nacional de Ténis de Mesa (o 8º consecutivo)



- 71 – Donovan Mitchell marcou 71 pontos na vitória dos Cavs sobre os Bulls, fixando-se no sexto melhor registo de sempre na NBA



- 2 – Gustavo Ribeiro foi vice-campeão Mundial de Skate



- 15 – Fernando Pimenta conseguiu o seu 15º título nacional de fundo consecutivo



- 8 – Pimenta chegou aos 8 títulos mundiais na Canoagem



- 3 – João Almeida tornou-se no terceiro ciclista português a vencer uma etapa do Giro.



BISARAM



- Rovanpera venceu o seu 2º título de campeão de ralis



- Francesco Bagnaia o 2º titulo de MOTO GP



- Vingegaard o 2º Tour de France



- Filipe Toledo venceu o circuito mundial de surf pela 2ª vez (dando o 7º titulo ao Brasil nos últimos 8 anos)



- Kevin Benavides venceu o seu 2º Dakar em Motos



- Al Attiyah venceu o seu 2º Dakar em Carros



- Magdeburg venceu a liga dos campeões em Andebol pela 2ª vez consecutiva.



E TAMBÉM HOUVE TRICAMPEÕES



- 3 – Max Verstappen conquistou o seu 3º titulo Mundial de F1



- O Kedzierzyn-Kozle (da polónia) conquistou a sua 3ª liga dos campeões consecutiva em Voleibol



- Dinamarca conquistou o Mundial de Andebol pela 3ª vez consecutiva





A PRIMEIRA VEZ:



- FC Porto conquistou a taça da Liga pela 1ª vez



- Famalicão conseguiu o seu 1º título nacional de juniores



- O Olhanense caiu pela 1ª vez na sua história nos distritais



- A selecção feminina de Futebol apurou-se pela 1ª vez para o Mundial



- DIOGO RIBEIRO conseguiu a primeira medalha de sempre para Portugal em Mundiais de Natação (Prata nos 50m Mariposa)



– Luca Brecel conseguiu o seu 1º título mundial de sempre no Snooker. (foi o 1º jogador nºao britãnico a vencer o Mundial).



- O suiço Colin Stussi venceu a Volta a Portugal em Bicicleta pela 1ª vez



- Man. City a sua primeira liga dos campeões de sempre.



- A Espanha conquista o Mundial de futebol feminino pela 1ª vez na sua história.



- A Espanha venceu pela 1ª vez a Liga das Nações em Futebol.



- O Uruguai conseguiu o seu 1º mundial de sub 20 da sua história



- O Fluminense conquista a Libertadores pela 1ª vez



- Alemanha tornou-se campeão mundial de Basquetebol pela 1ª vez



- Teresa Bonvalot tornou-se na primeira surfista portuguesa de sempre a competir no circuito mundial.



- Maria Martins foi a 1ª ciclista portuguesa a chegar ao W. Tour



- Iuri Leitão – deu a Portugal o 1º titulo mundial Omnium de sempre em elites



- Yibing Wu tornou-se no 1º chinês de sempre a vencer um torneio ATP em ténis



- Carlos Alcaraz conquistou Wimbledon pela 1ª vez



- Sabalenka conseguiu finalmente o seu 1º Grand Slam de sempre, foi na Austrália.



- Os Vegas Golden Knights venceram a NHL pela 1ª vez (Hóquei no Gelo)



- Assim como os Denver Nuggets venceram a NBA pela 1ª vez



- O Belenenses conseguiu vencer a sua 1ª vez a Taça ibérica em Râguebi



- E Portugal conseguiu a sua primeira vitória de sempre em Mundial (24-23 a Fidji)



- Telma Encarnação -1º golo de sempre de Portugal em Mundiais de futebol femininos.



- Maladena Costa – 1ª campeã mundial portuguesa de Patinagem Artística (aos 14 anos)





MUITOS ANOS DEPOIS:



- Nápoles conseguiu vencer o campeonato italiano … 33 anos depois.



- O FC Porto voltou a ser campeão europeu de Hóquei em Patins … 33 anos depois.



- Benfica voltou a ser campeão nacional de Hóquei em Patins … 7 anos depois



- A Irlanda voltou a vencer o torneis das 6 nações em Râguebi … 5 anos depois.



- Benfica campeão nacional de Natação … 29 anos depois.



- João Almeida terminou no pódio do Giro, há 44 anos que nenhum português terminava no pódio em Itália (depois de Joaquim Agostinho)



- 66 anos depois o Antuérpia voltou a ser campeão na Bélgica



- 58 anos depois o West Ham voltou a vencer um troféu europeu (Liga conferência)



Os treinadores portugueses campeões em futebol:



- Alexandre Santos pelo Petro Luanda (Angola)

- Hélder Duarte pelo Ferroviário da Beira (Moçambique)

- Bernardo Tavares PELO Makassar (Indonésia)

- Leonardo Jardim pelo Al Ahli Dubai (E.A.U)

- Nuno Espírito Santo pelo Al Ittihad (Arábia Saudita)

- Abel Ferreira pelo Palmeiras (Brasil)



OS RECORDES:



- LeBron James bateu o recorde mítico de Karim Abdul-Jabbar, tornando-se no melhor marcador de sempre da NBA (mais de 38 387 pontos)



- Michaela Shifrin bateu o recorde do sueco Stenmark, ao chegar às 91 vitórias em etapas do Esqui alpino.



- Max Verstappen venceu 19 das 22 corridas n aF1, chegou às 54 vitórias em Grandes Prémios



- 27 221 Pessoas no estádio da luz em jogo entre o Benfica e o Sporting (novo recorde em Portugal de jogos femininos)



- 6m22 – Armand Duplantis bate recorde do mundo no salto à vara



- 3min e 24 segundos – Gift Orban (Gent) fez o Hat Trick mais rápido de sempre nas provas europeias



- Aos 56 anos e 55 dias .. Kazu Miura tornou-se no jogador mais velho de sempre a jogar nos escalões profissionais em Portugal.



- 16 medalhas - Recorde de Portugal nos Jogos Europeus (3 foram de Ouro)



- Portugal-9 Luxemburgo-0 … aconteceu a MAIOR vitória de sempre da história de Portugal.



- Pepe tornou-se no jogador mais velho de sempre a marcar na Liga dos Campeões 840 anos e 254 dias)



VÃO DEIXAR SAUDADES:



- Gianluca Vialli (Ita) (dos melhores atacantes italianos)

- Roberto Dinamite (Bra) (melhor marcador da história do Vasco)

- Ferenc Mészaros (Hun) (ex gaurda redes do Vitória FC)

- Hermenegildo Candeia (Múltiplo campeão de ginástica do Algés e Dafundo)

- Miroslav Blazevic (seleccionador croata , 3º no Mundial 1998)

- Christian Atsu (ex jogador do Porto)

- Pinto de Sousa (antigo presidente do Conselho de Arbitragem)

- Just Fontaine (melhor marcador de um só mundial – 13 golos em 1958)

- Rui Nabeiro (“Pai” do Campomairense)

- Silvio Berlusconi (antigo presidente do Milan)

- Manuel do Laço (eterno sócio do Boavista)

- Antonio Carbajal (gr do mexico, 1º jogador a jogar 5 mundiais de futebol)

- Stephane Demol (ex Porto e Braga)

- Marinho Peres (ex treinador Belenenses e Sporting)

- Moinhos (ex jogador benfica)

- Terry Venables (ex treinador inglês)

- E o nosso Ruy Castelar