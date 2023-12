Números e Curiosidades – Jornada 14 da I Liga de futebol

- 3 clássicos do futebol português.- Os 4 primeiros classificados jogam entre si.- O 90.º clássico em Alvalade entre o Sporting e o FC Porto.- O 67.º clássico no Minho entre o Sp. Braga e o Benfica.- E ainda o 58.º clássico no Bessa entre Boavista e Vitória SC.- Farense e Estrela da Amadora voltam a defrontar-se… 22 anos depois (!)- O 3.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e Vizela.- O 5.º confronto na Serra da Freita entre Arouca e Gil Vicente.- O 6.º confronto em Moreira de Cónegos entre Moreirense e Portimonense.- O 8.º confronto no Minho entre Famalicão e Estoril.- E apenas o 2.º confronto em Trás os Montes entre Chaves e Casa Pia.- O 60.º jogo de Álvaro Pacheco como treinador na I Liga.- Nova mudança de líder.- Nova mudança de lanterna vermelha.- O Sp. Braga vencer em casa o Benfica pela 3.ª época consecutiva. Só por uma vez na história, nos 66 confrontos realizados, isso aconteceu, foi há 22 anos (!)- O Benfica a voltar a vencer em Braga 3 anos depois.- O Sporting voltar a vencer o FC Porto em Alvalade 7 anos depois.- O FC Porto vencer em Alvalade pela 2.ª época consecutiva. Situação que já não acontece há 27 anos (!)- O Estrela vencer pela 1.ª vez na sua história em Faro. (10 jogos e 0 vitórias).- O Gil Vicente pontuar pela 1.ª vez na sua história em Arouca (4 jogos – 4 derrotas)- O Vitória SC voltar a vencer no Bessa… 3 anos depois.- O Moreirense voltar a vencer em casa o Portimonense… 4 anos depois.- O Braga vencer pela 5.ª jornada consecutiva.- O Benfica somar a 13.ª jornada consecutiva sem perder.- Arouca voltar a vencer em casa… 4 meses depois (!).- Boavista somar a 6.ª derrota consecutiva.- Boavista sofrer golos pela 18.ª jornada consecutiva. (uma volta completa)- O Rio Ave somar o seu 4.º empate consecutivo.- Sporting marcar pela 22.ª jornada consecutiva.- Gil voltar a pontuar fora… 10 meses depois (!)- Aderlan Santos (Rio Ave) joga há 27 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 217 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 91 jornadas consecutivas.- Sporting marca há 21 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 5 meses.- Gil Vicente perde fora há 12 jornadas consecutivas (!)- Arouca está há 4 meses em casa sem vencer.- Não marca há mais tempo: Desp. Chaves – 130 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Estoril - 90 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Famalicão - 120 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Portimonense – 170 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Moreirense – 250 minutos- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica - 300 minutos- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 21 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Boavista – 17 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Boavista – 8 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Sporting - 9 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Benfica - 12 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Braga - 4 jornadas.- Mais empates consecutivos: Rio Ave – 3 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Boavista – 5 jornadas.- 117 jogos até ao momento, 52 vitórias para as equipas visitadas e 40 vitórias para as equipas visitantes (25 empates).- Estão marcados até ao momento 347 golos (115 de jogadores portugueses).- Banza (Braga) é o melhor marcador do campeonato com 13 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (21 vezes)- Já tivemos 44 cartões vermelhos.- Foram assinalados 43 penaltis (34 convertidos e 9 falhados).- Estádio com mais golos – Barcelos - 30 golos.- Estádio com menos golos – Rio Maior - 8 golos.Sabem há quantos anos os 4 primeiros classificados não estavam separados por 2 pontos no final da jornada 13?Há 15 anos (!). Desde a época 2008/09 que tal não acontecia.QUEM SERÁ O LÍDER NO FINAL DA JORNADA 14?- 4 equipas poderão ser líderes após a jornada 14.- 9 combinações possíveis de resultados.- Sporting termina líder em 4 delas.- FC Porto termina líder em 3 delas.- Benfica termina líder numa delas.- Braga termina líder numa delas.- Se o Sporting vencer… será sempre líder.- Se o Porto vencer… será sempre líder.- Se houver empate no Sporting-Porto, quem vencer no Braga – Benfica será o líder.- Se todos empatarem… TUDO SE MANTÉM IGUAL!