Números e Curiosidades – Jornada 15 da I Liga

- Jornada abre esta quinta-feira com o 8.º confronto entre o Santa Clara-Sp. Braga em São Miguel.- O regresso de César Peixoto ao banco do Paços de Ferreira.- Voltam a defrontar-se no escalão principal Casa Pia e FC Porto… 84 anos depois (!)- O 20.º confronto na Luz entre o Benfica e o Portimonense, o 6.º de forma consecutiva.- O 2.º dérbi minhoto da história entre Famalicão e Vizela para a I liga… em Famalicão.- 6.º confronto de "canarinhos" na Serra da Freita entre Arouca e Estoril.- O 28.º clássico entre Vitória SC e Rio Ave em Guimarães.- O 5.º confronto entre Paços e Chaves na Capital do Móvel.- O 19.º confronto no Bessa entre Boavista e Gil Vicente.- O 43.º clássico no Funchal entre Marítimo e Sporting, o jogo mais histórico da jornada.- João Pedro Sousa vai completar 70 jogos como treinador na I Liga.- Vítor Campelos vai completar 30 jogos como treinador na I Liga.- Artur Jorge vai completar 20 jogos como treinador na I Liga.- O Sp. Braga marcar em São Miguel pela 5.ª época consecutiva.- O Portimonense vencer na Luz pela 2.ª época consecutiva. Nas últimas 6 visitas, marcou em 5 delas.- O Rio Ave vencer pela 3.ª época consecutiva em Guimarães.- A primeira vitória de sempre do Chaves em Paços de Ferreira.- O Boavista voltar a vencer em casa o Gil Vicente... 9 anos depois.- O Marítimo voltar a vencer em casa o Sporting… 5 anos depois.- O Famalicão ver cartões pela 117.ª jornada consecutiva (!) e aumentar este seu recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- Paços de Ferreira sofrer golos pela 20.ª jornada consecutiva.- O Casa Pia (27 golos) ultrapassar no ranking de golos o Felgueiras (29) e passar a ser o 65.º clube com mais golos no escalão principal.- Sp. Braga somar a 14.ª jornada consecutiva sem empatar.- Casa Pia marcar pela 6.ª jornada consecutiva. A equipa que há mais tempo não fica a zeros.- O Paços de Ferreira chegar aos 500 minutos sem golos marcados, não marca há 430 minutos.- Não marca há mais tempo: Paços de Ferreira – 430 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Vizela - 267 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Paços de Ferreira - 300 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Vitória Sport Clube – 260 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 230 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Famalicão – 210 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Casa Pia – 5 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços de Ferreira – 19 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Paços de Ferreira - 19 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 13 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 4 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Rio Ave – 1 jornada- Mais derrotas consecutivas: Paços de Ferreiora – 6 jornadas.- Famalicão vê cartões há 116 jornadas consecutivas.– Sp. Braga não empata um jogo há 13 jornadas.- Paços de Ferreira não ganha há 19 jornadas (!)- Paços de Ferreira não marca um golo há 430 minutos (!)- Casa Pia marca há 5 jornadas consecutivas (vai defrontar o FC Porto)- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 48 jornadas consecutivas na I Liga.- 125 jogos até ao momento, 55 vitórias para as equipas visitadas e 47 vitórias para as equipas visitantes (23 empates).- Estão marcados até ao momento 315 golos (101 de jogadores portugueses).- Gonçalo Ramos (Benfica) e Fran Navarro (Gil Vicente) são os melhores marcadores do campeonato com 9 golos.- Foram assinalados 44 penaltis, 26 convertidos e 18 falhados.- Já houve 48 cartões vermelhos.- Estádio com mais golos – Luz - 32 golos.- Estádio com menos golos – Jamor - 8 golos.