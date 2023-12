Números e Curiosidades – Jornada 15 da I Liga

- Jornada repartida por… 4 dias e durante… 1 semana. (Começa dia 23 e termina dia 30)- O 29.º confronto em Guimarães entre o Vitória e o Rio Ave. O encontro mais histórico desta jornada.- O 20.º confronto em Barcelos entre o Gil Vicente e Boavista.- O 2.º dérbi do Minho entre Vizela e Moreirense.- O também 2.º confronto entre Casa Pia e Sp. Braga.- O 11.º confronto na Luz entre Benfica e Famalicão.- O 18.º confronto no Dragão entre FC Porto e Desp. Chaves.- O 21.º confronto em Portimão entre Portimonense e Sporting.- Estoril e Farense voltam a defrontar-se na I Liga… 29 anos depois (!)- E um encontro inédito na I Liga, Estrela da Amadora e Arouca vão defrontar-se pela 1.ª vez no escalão principal.- A estreia de Ruben de la Barrera como treinador na I Liga, o 24.º treinador deste campeonato. (vai estrear-se pelo Vizela).- O 100.º jogo de Vasco Seabra como treinador na I Liga.- Nova mudança de líder.- Nova mudança de lanterna vermelha.- O golo 400 do campeonato (estão marcados 370).- O Chaves pontuar pela 1.ª vez na sua história no Dragão. (17 jogos – 17 derrotas)- O Vitória voltar a vencer em casa o Rio Ave… 5 anos depois.- O Famalicão vencer pela 1.ª vez na sua história no estádio da Luz.- O Estoril voltar a vencer em casa o Farense… 30 anos depois.- O Portimonense voltar a vencer em casa o Sporting… 5 anos depois.- O Sporting vencer em Portimão pela 5.ª época consecutiva.- O Benfica somar a 14.ª jornada consecutiva sem perder.- Boavista sofrer golos pela 19.ª jornada consecutiva. (mais de uma volta completa)- O Rio Ave somar o seu 5.º empate consecutivo.- Sporting marcar pela 23.ª jornada consecutiva.- Aderlan Santos (Rio Ave) joga há 28 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 218 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 92 jornadas consecutivas.- Sporting marca há 22 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 5 meses.- Gil Vicente perde fora há 13 jornadas consecutivas (!)- Rio Ave empatou as últimas 4 jornadas (!)- Não marca há mais tempo: Desp. Chaves – 170 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Arouca – 150 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Farense - 120 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Gil Vicente – 140 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Estoril – 180 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica - 390 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 22 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Boavista – 18 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Boavista – 9 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Sporting - 10 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Benfica - 13 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Casa Pia - 1 jornada.- Mais empates consecutivos: Rio Ave – 4 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Chaves – 2 jornadas.- 126 jogos até ao momento, 55 vitórias para as equipas visitadas e 42 vitórias para as equipas visitantes (29 empates).- Estão marcados até ao momento 370 golos (122 de jogadores portugueses).- Banza (Braga) é o melhor marcador do campeonato com 13 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (22 vezes)- Já tivemos 46 cartões vermelhos.- Estádio com mais golos – Barcelos - 30 golos.- Estádio com menos golos – Rio Maior - 8 golos.- Nenhum clube venceu as duas últimas jornadas (!)