Números e Curiosidades – Jornada 16 da I Liga de futebol

- A estreia de Jorge Simão pelo Santa Clara, o 26.º treinador deste campeonato.- O 89º dérbi da capital entre Benfica e Sporting na Luz.- O 51.º clássico entre o Sp. Braga e o Boavista em Braga.- O 22.º dérbi do Minho entre Gil Vicente e Vitória SC em Barcelos.- O 5.º confronto em Portimão entre o Portimonense e Santa Clara, e todos de forma consecutiva (!)- O 2.º confronto na história entre o Vizela e o Marítimo no Minho.- Também apenas o 2.º confronto entre Chaves e Arouca em Trás os Montes.- O 15. dérbi do Douro Litoral entre Rio Ave e Paços de Ferreira em Vila do Conde.- O 10.º confronto de azuis e brancos na invicta entre o FC Porto e o Famalicão.- E um duelo inédito na I Liga, o Estoril–Casa Pia.- Luís Freire vai completar 40 jogos como treinador na I Liga.- Filipe Martins vai completar 30 jogos como treinador na I Liga.- O Sporting vencer na Luz pela 2.ª época consecutiva… 11 anos depois.- O Benfica continuar invicto em casa. (tem agora... 8 jogos– 8 vitórias)- O Famalicão voltar a vencer na invicta o FC Porto… 30 anos depois.- Famalicão marcar no Dragão pela 3.ª época consecutiva.- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Paços de Ferreira… 5 anos depois.- O Boavista voltar a vencer em Braga… 3 anos depois.- O Gil Vicente marcar em casa ao Vitória pela 6.ª época consecutiva.- Rafa completar 250 jogos na I Liga.- O Famalicão ver cartões pela 118.ª jornada consecutiva (!) e aumentar este seu recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- Paços de Ferreira sofrer golos pela 21.ª jornada consecutiva.- O Casa Pia (27 golos) ultrapassar no ranking de golos o Felgueiras (29) e passar a ser o 65.º clube com mais golos no escalão principal.- Sp. Braga somar a 15.ª jornada consecutiva sem empatar.- Kiko Bondoso (Vizela) completar 50 jogos a jogar consecutivamente na Liga.- Não marca há mais tempo: Vitória SC – 200 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Braga - 230 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Chaves - 200 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Vitória – 260 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 230 minutos- Não sofre golos há mais tempo fora: Famalicão – 210 minutos- Marca há mais jornadas consecutivas: Famalicão – 3 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços de Ferreira – 20 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Paços de Ferreira - 20 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 14 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 5 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Sp. Braga - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Rio Ave – 2 jornadas.- Mais derrotas consecutivas: Portimonense – 3 jornadas.- Famalicão vê cartões há 117 jornadas consecutivas.– Sp. Braga não empata um jogo há 14 jornadas.- Paços de Ferreira não ganha há 20 jornadas (!). Terceiro pior registo de sempre dos 89 campeonatos nacionais.- Paços de Ferreira não marca um golo há 430 minutos (!)- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 49 jornadas consecutivas na I Liga.- 134 jogos até ao momento, 60 vitórias para as equipas visitadas e 48 vitórias para as equipas visitantes (26 empates).- Estão marcados até ao momento 329 golos (105 de jogadores portugueses).- Gonçalo Ramos (Benfica) e Fran Navarro (Gil Vicente) são os melhores marcadores do campeonato com 9 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (41 vezes)- Totalistas – São ainda 12 jogadores que jogaram todos os minutos do campeonato.- Foram assinalados 47 penáltis, 28 convertidos e 19 falhados.- Já tivemos 50 cartões vermelhos.- Estádio com mais golos – Luz - 33 golos.- Estádio com menos golos – Jamor - 8 golos.