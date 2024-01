Números e Curiosidades – Jornada 17 da I Liga de futebol

- A última jornada da 1.ª volta.- O 7.º dérbi algarvio entre Portimonense e Farense na I Liga em Portimão. Volta a haver dérbi algarvio… 3 anos depois.- O 2.º confronto entre Casa Pia e Famalicão, casapianos como visitados.- 18.º confronto em Trás os Montes entre Chaves e Sporting.- 8.º confronto entre Estoril e Moreirense na Amoreira.- Gil Vicente e Estrela da Amadora voltam a defrontar-se na I Liga… 18 anos depois.- 29.º confronto na Luz entre Benfica e Rio Ave.- 4.º confronto no Minho entre Vizela e Boavista.- O 7.º confronto em Guimarães entre o Vitória e o Arouca.- O 68.º clássico na invicta entre FC Porto e o Sp. Braga.- Nova mudança de líder.- Nova mudança de lanterna vermelha.- O Farense vencer pela 1.ª vez na sua história o dérbi em Portimão.- O Moreirense voltar a vencer na Amoreira… 7 anos depois.- O Estrela da Amnadora voltar a vencer em Barcelos… 28 anos depois.- A 1.ª vitória de sempre do Vizela em casa frente ao Boavista.- O Arouca vencer pela 3.ª época consecutiva em Guimarães.- O Chaves voltar a vencer em casa o Sporting… 26 anos depois.- O Sporting vencer em Trás os Montes pela 4.ª época consecutiva.- Chaves e Sporting marcarem ambas pela 7.ª época consecutiva (!)- O Rio Ave conseguir a sua primeira vitória de sempre na Luz. (28 jogos – 0 vitórias)- O Benfica conseguir a sua 16.ª jornada consecutiva sem perder.- O Braga voltar a vencer no Dragão 4 anos depois.- O FC Porto vencer em casa o Braga pela 4.ª época consecutiva.- O Vizela voltar a vencer em casa… 4 meses depois.- Estoril chegar aos 300 minutos sem sofrer golos em casa.- O Benfica chegar às 16 jornadas consecutivas sem perder.- Boavista sofrer golos pela 21.ª jornada consecutiva.- Sporting marcar pela 25.ª jornada consecutiva.- O Estrela da Amadora ficar 3 jornadas consecutivas sem ver qualquer cartão.- Aderlan Santos (Rio Ave) joga há 30 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 220 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 94 jornadas consecutivas.- Sporting marca há 24 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e meio.- Gil Vicente perde fora há 14 jornadas consecutivas (!)- Estrela da Amadora não viu qualquer cartão nas últimas 2 jornadas (!)- Não marca há mais tempo: Gil Vicente – 115 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Benfica – 310 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Vizela - 110 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Gil Vicente – 230 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Estoril – 270 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica - 480 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 24 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Boavista – 20 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Boavista – 11 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Sporting - 12 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Benfica - 15 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Vizela – 3 jornadas.- Mais derrotas consecutivas: Portimonense – 3 jornadas.- 144 jogos até ao momento, 63 vitórias para as equipas visitadas e 47 vitórias para as equipas visitantes (34 empates).- Estão marcados até ao momento 419 golos (134 de jogadores portugueses).- Banza (Braga) é o melhor marcador do campeonato com 14 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (26 vezes)- Já tivemos 48 cartões vermelhos.- Já tivemos 50 penálties (39 convertidos e 11 falhados)- Estádio com mais golos – Barcelos - 31 golos.- Estádio com menos golos – Rio Maior - 12 golos.