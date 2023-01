Números e Curiosidades - Jornada 17

O que vai acontecer nesta 17.ª jornada:





- O fim da 1ª volta do campeonato



- A estreia de Jorge Simão pelo Santa Clara em casa, o 26º treinador deste campeonato.



- O jogo 200 de Paulo Sérgio como treinador na I liga.



- O 78º clássico no Afonso Henriques entre o Vitória SC e o FC Porto



- O 2º confronto entre Arouca e Portimonense na serra da Freita.



- O 16º confronto entre Marítimo e Estoril no Funchal



- O 3º duelo entre Sporting e Vizela em Alvalade.



- O 24º clássico entre o Paços e o Sp. Braga na Capital do Móvel.



- O 8º clássico entre “águias” em São Miguel entre Santa Clara e Benfica



- O 3º encontro no Minho entre Famalicão e Rio Ave, voltam a defrontar-se 3 anos depois.



- O 17º confronto no Bessa entre o Boavista e o Desp. Chaves



- E um encontro inédito na I liga, o Casa Pia – Gil Vicente



- Nelson Veríssimo vai completar 40 jogos como treinador na I liga