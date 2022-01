Números e Curiosidades – Jornada 20 da I Liga

- A 3.ª jornada da 2.ª volta.- Vamos ter 2 dérbis do Minho, em Braga e em Vizela.- Sp. Braga recebe o Moreirense pela 8.ª época consecutiva.- Vamos voltar a ter um Vizela - Vitória SC… 36 anos depois.- Vamos ter um encontro inédito, vai realizar-se pela 1.ª vez na serra da Freita o Arouca–Famalicão.- Gil viaja à Luz pela 21.ª vez no escalão principal. Têm mais vitórias na Luz do que empates.- Sporting vai defrontar no Jamor a Belenenses SAD pela 4.ª temporada consecutiva.- E o Tondela vai defrontar o Portimonense em Portimão pela 5.ª temporada consecutiva.- Vamos voltar a ter duelo de canarinhos… 4 anos depois. Estoril e Paços de Ferreira voltam a defrontar-se depois de 2018. (Paços nunca venceu na Amoreira).- Vamos ter pela 4.ª temporada consecutiva um Santa Clara-Boavista.- E no jogo mais histórico da jornada, vamos ter pela 42.ª vez um FC Porto–Marítimo na invicta. A última derrota do FC Porto em casa no campeonato foi precisamente frente ao Marítimo na época passada (3 outubro 2020).- O jogo 180 de Pepa como treinador na I Liga.- Bruno Pinheiro e Álvaro Pacheco completam 20 jogos na I Liga.- O jogo 10 de Nelson Veríssimo como treinador na I Liga.- Gil vencer na Luz pela 2.ª época consecutiva.- Marítimo vencer no Dragão pela 2.ª época consecutiva.- Belenenses SAD pontuar pela 1.ª vez na sua história em casa frente ao Sporting.- Paços vencer na Amoreira pela 1.ª vez na sua história.- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 48.ª jornada consecutiva sem perder.- O Famalicão ver cartões pela 88.ª jornada consecutiva (!) e passar a ter o recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- FC Porto e Sporting marcarem pela 33.ª jornada consecutiva.- Estoril voltar a vencer em casa… 5 meses depois (!). Canarinhos não ganham há 7 jornadas na Amoreira.- Vitória SC sofrer pela 15.ª jornada consecutiva.- Paços chegar ao seu 800.º golo na I Liga (tem 799).- Não marca há mais tempo: Moreirense – 120 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Gil Vicente - 175 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Arouca - 210 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Paços – 190 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Famalicão – 210 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Marítimo - 110 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 32 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Vitória SC – 14 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Estoril - 5 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 14 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 47 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 14 jornadas.- Mais empates consecutivos: Boavista - 4 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Estoril – 4 jornadas.- Famalicão vê cartões há 87 jornadas consecutivas.- Estoril não vence em casa há 4 meses.- FC Porto não perde em casa há 1 ano e 3 meses. (desde 3 Outubro 2020)- Sérgio Conceição não perde há 47 jornadas (terceiro melhor registo de sempre)- FC Porto e Sporting marcam há 32 jornadas consecutivas.- Vitória SC sofre golos há 14 jornadas consecutivas.- Taremi (FC Porto) joga há 73 jornadas consecutivas (!). Jogador que joga há mais tempo consecutivo no campeonato sem falhar uma jornada.- 171 jogos até ao momento, 66 vitórias para as equipas visitadas e 57 vitórias para as equipas visitantes (48 empates).- Estão marcados até ao momento 468 golos (134 de jogadores portugueses).- Darwin (Benfica) é o melhor marcador do campeonato com 15 golos.- 58 cartões vermelhos mostrados, em 171 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 29 vezes.- Estádio com mais golos – Luz - 33 golos.- Estádio com menos golos – Marítimo - 13 golos.

