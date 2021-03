Números e Curiosidades – Jornada 23

- Estão marcados até ao momento 468 golos (164 de jogadores portugueses).- Pedro Gonçalves (Spo) é o melhor marcador do campeonato com 15 golos.- Pedro Gonçalves já bisou por 5 vezes… Seferovic por 3 vezes.- FC Porto tem o melhor ataque com 47 golos.- Sporting tem a melhor defesa, com 11 golos sofridos.- 69 grandes penalidades assinaladas (49 convertidas).- 41 cartões vermelhos mostrados, em 198 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 39 vezes.- Estádio com mais golos – Dragão - 34 golos.- Estádio com menos golos – Barcelos - 20 golos.- O regresso de mais 2 treinadores a este campeonato, respectivamente o 28.º e 29.º. Ivo Vieira no Famalicão e Julio Velazquez no Marítimo.- O confronto entre os dois treinadores com mais jogos na I Liga (dos treinadores em ação), Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira- O jogo 200 deste campeonato.- Vamos ter 3 dérbis nesta jornada.- 20.º dérbi madeirense, Nacional como visitado.- 7.º dérbi minhoto em Famalicão, entre o Famalicão e o Sp. Braga.- 20.º dérbi minhoto entre Vitória SC e Gil Vicente em Guimarães.- 22.º encontro na história na invicta entre o FC Porto e o Paços.- Um encontro inédito em Faro, o Farense - Belenenses SAD.- 10.º encontro em Moreira de Cónegos entre Moreirense e Rio Ave. Jogam pela 7.ª época consecutiva.- 3.º confronto em São Miguel entre Santa Clara e Portimonense, e todos consecutivos.- 6.º encontro em Tondela entre tondelenses e Sporting, e todos de forma consecutiva.- E o 58.º clássico na Luz entre o Benfica e o Boavista.- Ricardo Soares vai completar 70 jogos como treinador na I Liga.- O Marítimo voltar a vencer o dérbi na Choupana… 14 anos depois (!). Últimos 6 confrontos, 6 vitórias do Nacional (!).- O Boavista voltar a vencer na Luz… 22 anos depois (!). Últimos 15 confrontos, 10 vitórias do Benfica e 5 empates.- O Paços vencer pela primeira vez na sua história na Invicta o FC Porto, em 21 confrontos, 18 vitória do Porto e 3 empates.- Tondela continuar a ser a única equipa sem perder pontos em casa em 2021 (5 jogos, 5 vitórias)… recebe o Sporting.- Nova mudança de lanterna vermelha no campeonato.- O Sporting aumentar o seu recorde de sempre e somar a 23.ª jornada consecutiva sem perder.- O Famalicão ver a cartolina amarela pela 57.ª jornada consecutiva.- O Marítimo somar a sua 9.ª consecutiva sem vencer.- O Vitória SC sofrer pela 7.ª jornada consecutiva (a equipa que sofre golos há mais tempo).- O Benfica completar 4 jornadas consecutivas sem sofrer golos, inédito nesta época.- O Nacional continuar a marcar em todos os jogos da segunda volta (!). Só madeirenses e Sp. Braga o fizeram.- Braga vencer pela 5.ª jornada consecutiva.- E o Famalicão voltar a marcar 1 golo em casa… 2 meses depois (!)- Não marca há mais tempo: Famalicão – 275 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Benfica - 320 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Famalicão - 430 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Paços – 230 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Benfica– 310 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica – 230 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Sp. Braga – 8 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Vitória SC – 6 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Marítimo - 8 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Tondela - 12 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 22 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Sp. Braga - 4 jornadas.- Mais empates consecutivos: ninguém.- Mais derrotas consecutivas: Nacional – 4 jornadas.- Famalicão vê cartões há 56 jornadas consecutivas.- Sp. Braga marca golos há 8 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 5 meses (4 outubro 2015).- Tondela não vence fora de casa há 8 meses.- Sporting não perde fora há 7 meses.- Kieszek joga há 56 jornadas consecutivas.- Ruben Amorim continua sem nunca perder em casa para a I Liga, 21 jogos - 0 derrotas.- Famalicão não marca um golo em casa há 430 minutos (!).- Tondela não empata 1 jogo há 12 jornadas consecutivas (!)- Luiz Carlos (Paços) e Edwards (VSC) jogaram todos os jogos deste campeonato e continuam sem verem nenhum amarelo (!)- 198 jogos até ao momento, 86 vitórias para as equipas visitadas e 62 vitórias para as equipas visitantes (50 empates).- Jornada 22 foi a jornada com menos cartões amarelos mostrados, “apenas” 28.- O Sporting é a equipa com mais golos portugueses? (27)- O Braga já teve 17 jogadores diferentes neste campeonato a marcar golos?- O Nacional marcou em todas as jornadas na 2.ª volta?- O Tondela é a única equipa que ainda não perdeu pontos em casa em 2021? (5 jogos – 5 vitórias)- O Marítimo é atualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato?- O Famalicão é a equipa com mais cartões amarelos no campeonato? (66)- O Benfica é a equipa com mais cantos? (134)- Tondela não vence 1 jogo fora há 8 meses?- Nacional e Benfica ainda não tiveram penáltis a favor?- Vão estar em confrontos os 2 treinadores com mais jogos (dos treinadores em atividade no campeonato). Jorge Jesus (576) contra Jesualdo Ferreira (363). A soma de jogos na I Liga destes 2 treinadores dá…. 939 jogos. (!)

- Na jornada 21 bateu-se o recorde de menos cartões amarelos mostrados, apenas 29… mas na jornada 22 (última)… ainda se viram menos (!)… 28 cartões (!).