Números e Curiosidades – Jornada 25 da I Liga

- A 8.ª jornada da 2.ª volta.- O duelo dos “M’s” do nosso campeonato. Moreirense e Marítimo vão defrontar-se em Moreira de Cónegos pela 12.ª vez, a oitava consecutiva.- Vamos ter o dérbi minhoto pela 3.ª época consecutiva, o Vitória SC – Famalicão.- Um jogo inédito na I Liga, o Santa Clara – Vizela.- Vamos ter pela 4.ª época consecutiva um Tondela – B SAD.- Gil Vicente e Estoril voltam a defrontar-se 6 anos depois.- O Sporting volta a receber o Arouca… 5 anos e meio depois.- O 23.º dérbi do Douro Litoral entre o Paços de Ferreira e o FC Porto.- O 19.º confronto entre o Portimonense e o Benfica, em Portimão.- E as bodas de ouro para o clássico. Boavista e Sp. Braga vão defrontar-se pela 50.ª vez na cidade dos arcebispos.- O 30.º jogo de Armando Evangelista como treinador na I Liga.- O reencontro de César Peixoto (Paços) com o seu ex-clube (FC Porto).- O Arouca pontuar pela 1.ª vez na sua história em Alvalade. Até ao momento, 4 jogos, 4 derrotas.- O Paços vencer em casa o FC Porto pela 4.ª vez nos últimos 6 anos. Nos últimos 5 confrontos venceu 3.- O Portimonense vencer em casa o Benfica pela 2.ª vez. Nos 18 confrontos em Portimão venceu apenas uma.- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 53.ª jornada consecutiva sem perder.- O Famalicão ver cartões pela 93.ª jornada consecutiva (!) já é o recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- FC Porto e Sporting marcarem pela 38.ª jornada consecutiva.- Vitória SC sofrer pela 20.ª jornada consecutiva.- Samuel Lino jogar pela 52.ª jornada consecutiva.- Portimonense voltar às vitórias… 10 jornadas depois.- Boavista marcar pela 13.ª jornada consecutiva. (já não acontece há 25 anos)- Portimonense empatar pela 5.ª jornada consecutiva.- Famalicão vencer pela 4.ª jornada consecutiva.- Não marca há mais tempo: B SAD – 240 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Sp. Braga - 225 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: B SAD - 140 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Vitória SC – 190 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Sporting – 180 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: FC Porto - 260 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 37 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Vitória SC – 19 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Portimonense - 10 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Tondela - 6 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 52 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Famalicão - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Portimonense - 4 jornadas- Mais derrotas consecutivas: Tondela – 4 jornadas.- Famalicão vê cartões há 92 jornadas consecutivas.- FC Porto não perde em casa há 1 ano e 5 meses. (desde 3 Outubro 2020)- Sérgio Conceição não perde há 52 jornadas. (terceiro melhor registo de sempre)- FC Porto e Sporting marcam há 37 jornadas consecutivas.- Vitória SC sofre golos há 19 jornadas consecutivas.- Samuel Lino (Gil Vicente) joga há 51 jornadas consecutivas (!). Jogador que joga há mais tempo consecutivo no campeonato sem falhar uma jornada.- Portimonense não vence há 10 jornadas (!)- 216 jogos até ao momento, 83 vitórias para as equipas visitadas e 70 vitórias para as equipas visitantes. (63 empates).- Estão marcados até ao momento 583 golos. (178 de jogadores portugueses)- Darwin (Benfica) é o melhor marcador do campeonato com 20 golos.- 85 cartões vermelhos mostrados, em 216 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 37 vezes.- Estádio com mais golos – Tondela - 41 golos.- Estádio com menos golos – Marítimo - 18 golos.- Daniel Ramos (Santa Clara) era o primeiro treinador a abandonar um clube neste campeonato.- O Gil Vicente pode aumentar o seu melhor registo de sempre de jornadas consecutivas sem perder. Estão neste momento com 9 jornadas seguidas sem derrotas.- Sérgio Conceição pode igualar o segundo melhor registo de sempre (dos 88 campeonatos nacionais) sem perder. Está neste momento com 52 jornadas e pode igualar o feito de Bobby Robson/Augusto Inácio (53 jornadas).