Números e Curiosidades – Jornada 26

- A estreia do 31.º treinador deste campeonato, Bino (pelo Vitória SC)- Bino vai ser o 9.º treinador a estrear-se na I Liga neste campeonato.- 7.º dérbi minhoto entre Gil Vicente e Moreirense em Barcelos.- O 3.º duelo insular entre Santa Clara e Nacional em São Miguel.- O 18.º encontro em Portimão entre Portimonense e Vitória SC.- O 3.º confronto entre Sp. Braga e Belenenses SAD em Braga.- O 21.º dérbi do Douro litoral entre Boavista e Rio Ave no Bessa.- O Farense volta ao Funchal para defrontar o Marítimo… 19 anos depois.- O 8.º Sporting-Famalicão, o 2.º de forma consecutiva.- A sexta visita do FC Porto a Tondela, e todas de forma consecutiva.- O 22.º encontro na história entre o Paços e o Benfica na Capital do Móvel.- Sporting vai manter-se líder no final da jornada.- Jorge Jesus vai completar 580 jogos como treinador na I Liga.- Júlio Velazquez vai completar 50 jogos como treinador na I Liga.- O Sporting aumentar o seu recorde de sempre e somar a 26.ª jornada consecutiva sem perder.- Ruben Amorim continuar sem perder em casa como treinador na I Liga. (22 jogos – 0 derrotas).- O Famalicão conseguir a sua 3.ª vitória consecutiva. (com Ivo Vieira o Famalicão ainda não perdeu)- O Tondela conseguir a sua primeira vitória de sempre em casa com o FC Porto.- O Paços voltar a vencer em casa o Benfica… 6 anos depois.- O Marítimo fazer história pela negativa e somar a sua 7.ª derrota consecutiva em casa. (nunca aconteceu).- O Nacional somar a 8.ª derrota consecutiva (!)- O Vitória SC sofrer golos pela 10.ª jornada consecutiva (a equipa que sofre golos há mais tempo).- O Famalicão ver a cartolina amarela pela 60.ª jornada consecutiva (!)- Termos nova mudança de lanterna vermelha no campeonato. Últimas 8 jornadas, 8 lanternas vermelhas diferentes.- O Santa Clara marcar pela 6.ª jornada consecutiva.- Benfica vencer pela 6.ª jornada consecutiva e chegar aos 600 minutos consecutivos sem sofrer golos no campeonato (!)- O Gil somar a 14.ª jornada consecutiva sem empatar.- O estádio do Braga chagar às 94 jornadas consecutiva sempre com golos- Não marca há mais tempo: Rio Ave – 260 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Benfica - 590 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Rio Ave - 200 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Paços – 410 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Benfica– 490 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica – 320 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Santa Clara – 5 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Vitória SC – 9 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Nacional - 7 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Gil Vicente - 13 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 25 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 5 jornadas.- Mais empates consecutivos: Moreirense – 1 jornada.- Mais derrotas consecutivas: Nacional – 7 jornadas.- Famalicão vê cartões há 59 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e meio (4 outubro 2015).- Moreirense e Marítimo ainda não venceram em casa em 2021- Sporting não perde fora há 8 meses.- Kieszek joga há 59 jornadas consecutivas.- Ruben Amorim continua sem nunca perder em casa para a I Liga, 22 jogos - 0 derrotas.- Benfica não sofre um golo há 590 minutos (!).- Gil Vicente não empata 1 jogo há 13 jornadas (!)- Edwards (VSC) jogou todos os jogos deste campeonato e continua sem ver nenhum cartão amarelo (!)- Nacional vem de uma série de 7 derrotas consecutivas .- Marítimo vem de uma série de 6 derrotas consecutivas (em casa).- 225 jogos até ao momento, 95 vitórias para as equipas visitadas e 75 vitórias para as equipas visitantes (55 empates).- Estão marcados até ao momento 533 golos (187 de jogadores portugueses).- Pedro Gonçalves (Spo) é o melhor marcador do campeonato com 15 golos.- Pedro Gonçalves já bisou por 5 vezes … Seferovic por 4 vezes.- Samuel Lino (GV) marca há duas jornadas consecutivas.- FC Porto tem o melhor ataque com 53 golos.- Sporting tem a melhor defesa, com 12 golos sofridos.- 80 grandes penalidades assinaladas (56 convertidas).- 54 cartões vermelhos mostrados, em 225 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 44 vezes.- Estádio com mais golos – Choupana - 40 golos.- Estádio com menos golos – Barcelos - 22 golos.- O Sporting é a equipa com mais golos portugueses? (30)- O Braga já teve 17 jogadores diferentes neste campeonato a marcar golos?- O Moreirense e o Marítimo ainda não venceram em casa em 2021?- O Nacional é atualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato?- O Marítimo é a equipa com mais cartões amarelos no campeonato? (75)- O Benfica é a equipa com mais cantos? (182)- Nacional ainda não teve penaltis a favor?- Bino, que vai ser o 31.º treinador deste campeonato, será o nono estreante na I Liga, só neste campeonato (e em 26 jornadas). De todos os outros 8 estreantes, só 1 se mantém, Pako Ayestaran (Ton)

- Tondela soma na sua história na I Liga… 199 golos. Pode nesta jornada fazer o golo 200! Luis Alberto em 2015 fez o 1.º golo de sempre dos tondelenses na I Liga, Boyd em 2018 fez o golo 100.