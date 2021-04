Números e Curiosidades – Jornada 27

O que vai acontecer na 27.ª jornada (10.ª da 2ª volta):



- A estreia de Bino como treinador do Vitória… em Guimarães.



- Apenas o 2.º confronto de sempre entre Famalicão e Portimonense em Famalicão.



- 16.º confronto entre Boavista e Paços no Bessa. O outro dérbi do Douro Litoral.



- 13.º confronto consecutivo entre Rio Ave e Sp. Braga em Vila do Conde.



- 6.ª visita do Santa Clara a Guimarães para defrontar o Vitória, Nunca lá pontuou.



- Também o 6.º confronto, mas este consecutivo, entre Moreirense e Tondela em Moreira de Cónegos.



- O 3.º confronto entre a Belenenses SAD e o Marítimo no Jamor.



- Petit revê a equipa que treinou antes de ir para a Belenenses SAD.



- O Sporting regressa a Faro… 18 anos depois.



- 20.ª visita do Gil Vicente ao estádio da Luz.



- E o 20.º confronto entre Nacional e FC Porto na Choupana.



- Sporting vai manter-se líder no final da jornada.



- Petit vai completar 180 jogos como treinador na I Liga.



O que poderá acontecer nesta jornada:



- O Sporting bater o seu recorde de sempre e somar a 27.ª jornada consecutiva sem perder, nunca em 87 campeonatos nacionais o conseguiu.



- O Famalicão conseguir a sua 5.ª jornada consecutiva sem perder. (com Ivo Vieira o Famalicão ainda não perdeu)



- O Gil voltar a vencer na Luz… 16 anos depois.



- O Nacional voltar a vencer em casa o FC Porto… 7 anos depois.



- O Vitória somar a 6.ª derrota consecutiva, o que não acontece há… 17 anos e meio!



- O Santa Clara conseguir o seu 1.º ponto de sempre em Guimarães (5 jogos – 5 derrotas).



- O Nacional somar a 9.ª derrota consecutiva (!) É recorde negativo do clube.



- O Vitória SC sofrer golos pela 11.ª jornada consecutiva (a equipa que sofre golos há mais tempo)



- O Moreirense conseguir finalmente ganhar em casa.



- O Famalicão ver a cartolina amarela pela 61.ª jornada consecutiva (!)



- Termos nova mudança de lanterna vermelha no campeonato. Últimas 9 jornadas, 9 lanternas vermelhas diferentes.



- O Santa Clara marcar pela 7.ª jornada consecutiva.



- Benfica vencer pela 7.ª jornada consecutiva e chegar aos 700 minutos consecutivos sem sofrer golos no campeonato (!)



- O Gil somar a 15.ª jornada consecutiva sem empatar.



- Anderson (Fam) marcar pela… 5.ª jornada consecutiva (!)



- Tondela marcar o seu 200.º golo no escalão principal.



- O Santa Clara (218) ultrapassar o Tirsense (219) no "ranking" de golos marcados na I Liga.



Séries em aberto à entrada para a 27.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Paços – 230 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Benfica - 680 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Rio Ave - 200 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Paços – 410 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Benfica– 490 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica – 410 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Santa Clara – 6 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Vitória SC – 10 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Nacional - 8 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Gil Vicente - 14 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Sporting - 26 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 6 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Sporting – 2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Nacional – 8 jornadas.



Séries "incríveis":



- Famalicão vê cartões há 60 jornadas consecutivas.



- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e meio (4 outubro 2015).



- Moreirense ainda não venceu em casa em 2021.



- Sporting não perde fora há 8 meses.



- Kieszek joga há 60 jornadas consecutivas.



- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I Liga, 23 jogos - 0 derrotas.



- Benfica não sofre um golo há 680 minutos (!).



- Gil Vicente não empata 1 jogo há 14 jornadas (!)



- Edwards (VSC) jogou todos os jogos deste campeonato e continua sem ver nenhum cartão amarelo (!)



- Nacional vem de uma série de 8 derrotas consecutivas.



- Vitória SC vem de uma série de 5 derrotas consecutivas (há 17 anos e meio que não acontecia).



Curiosidades:



- 234 jogos até ao momento, 98 vitórias para as equipas visitadas e 78 vitórias para as equipas visitantes (58 empates).



- Estão marcados até ao momento 563 golos (198 de jogadores portugueses).



- Pedro Gonçalves (Spo) e Seferovic (Ben) são os melhores marcadores do campeonato com 16 golos.



- Pedro Gonçalves já bisou por 5 vezes… Seferovic por 5 vezes.



- Anderson (Fam) marca há 4 jornadas consecutivas.



- FC Porto tem o melhor ataque com 55 golos.



- Sporting tem a melhor defesa, com 13 golos sofridos.



- 85 grandes penalidades assinaladas (59 convertidas).



- 57 cartões vermelhos mostrados, em 234 jogos.



- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 45 vezes.



- Estádio com mais golos – Choupana - 40 golos.



- Estádio com menos golos – São Luis - 23 golos.



Sabia que:



- O Sporting é a equipa com mais golos portugueses? (31)



- O Braga já teve 17 jogadores diferentes neste campeonato a marcar golos?



- O Moreirense ainda não venceu em casa em 2021?



- O Nacional é atualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato?



- O Marítimo é a equipa com mais cartões amarelos no campeonato? (79)



- O Benfica é a equipa com mais cantos? (163)



CURIOSO:



- Nas últimas 4 jornadas o FC Porto marcou sempre 2 golos… e o Sporting marcou sempre 1 golo (!)



GOLO 200 na I LIGA



- Tondela soma na sua história na I Liga… 199 golos. Pode nesta jornada fazer o golo 200! Luis Alberto em 2015 fez o 1.º golo de sempre dos tondelenses na I Liga, Boyd em 2018 fez o golo 100.