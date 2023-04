Números e Curiosidades – Jornada 28 da I Liga

- O jogo 20 000 da história do escalão principal.- A 11.ª jornada da 2.ª volta do campeonato.- O golo 600 do campeonato.- Dois derbies minhotos.- O Sp. Braga - Gil Vicente pela 22.ª vez.- O Famalicão - Vitória SC pela 10.ª vez.- O duelo de 2 dos últimos 3 classificados, Marítimo e Paços de Ferreira, vão defrontar-se pela 24.ª vez no Funchal, e é o jogo mais histórico desta jornada.- O 8.º confronto no Dragão entre o FC Porto e o Santa Clara.- O 6.º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Arouca.- O reencontro entre Desp. Chaves e Benfica em Trás os Montes… 4 anos e meio depois (!).- O 9.º confronto entre Estoril e Portimonense na Amoreira.- O 3.º confronto entre Vizela e Boavista no Minho.- E um encontro inédito na I liga, o Rio Ave-Casa Pia em Vila do Conde, dois clubes que subiram juntos.- O Vizela chegar aos 100 golos da sua história no escalão principal. Tem neste momento 99 golos.- Bracalli, guarda-redes do Boavista, tornar-se no jogador mais velho de sempre a jogar na I Liga, ultrapassando o mítico Quim.- O Chaves voltar a vencer em casa o Benfica… 26 anos depois.- O Benfica chegar aos 600 minutos sem sofrer golos fora de casa.- O Santa Clara pontuar pela 1.ª vez na sua história no Dragão.- O Arouca pontuar pela 1.ª vez na sua história em Alvalade.- Sporting chegar às 8 jornadas consecutivas sem perder.- O Arouca chegar às 7 jornadas consecutivas sem perder.- O Gil Vicente vencer pela 2.ª época consecutiva em Braga. (nunca aconteceu)- O Santa Clara somar a sua 9.ª derrota consecutiva.- Estoril completar 1 volta inteira sem empatar e somar a 17.ª jornada consecutiva sem empates. (1 volta completa)- Kiko Bondoso (Vizela) completar 62 jogos a jogar consecutivamente na Liga.- Santa Clara sofrer golos pela 12.ª jornada consecutiva.- Benfica marcar pela 14.ª jornada consecutiva.- Santa Clara chegar aos 400 minutos sem qualquer golo marcado.- Vizela somar a sua 4.ª vitória consecutiva. (a equipa que atualmente não perde pontos há mais tempo)- Não marca há mais tempo: Santa Clara – 360 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Gil Vicente - 220 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Vitória SC - 230 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Portimonense – 370 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Gil Vicente – 270 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Benfica – 560 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 13 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Santa Clara – 11 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Santa Clara - 14 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Estoril - 16 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 7 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Vizela - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Gil Vicente – 2 jornadas.- Mais derrotas consecutivas: Santa Clara – 8 jornadas.- Portimonense vê cartões há 104 jornadas consecutivas.– Estoril não empata um jogo há 16 jornadas.- Benfica não sofre golos fora há 560 minutos.- Santa Clara vem com 8 derrotas consecutivas.- Santa Clara não vence em casa há 5 meses.- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 61 jornadas consecutivas na I Liga.- 243 jogos até ao momento, 114 vitórias para as equipas visitadas e 85 vitórias para as equipas visitantes (44 empates).- Estão marcados até ao momento 597 golos (209 de jogadores portugueses).- Gonçalo Ramos (Benfica) e João Mário (Benfica) são os melhores marcadores do campeonato com 17 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (65 vezes)- Totalistas – São ainda 4 jogadores que jogaram todos os minutos do campeonato.- Já tivemos 92 cartões vermelhos.- Foram assinalados 88 penáltis (57 convertidos).- Estádio com mais golos – Luz - 55 golos.- Estádio com menos golos – Barcelos - 22 golos.Jogo 20 000 da história da I Liga.Vamos ter nesta jornada 28 um jogo histórico!!! Vai realizar-se o jogo 20 000 do escalão principal.Estão realizados neste momento 19 997 jogos (!)Qual vai ser esse jogo? Neste momento poderão ser 2… pois estão 2 jogos agendados para a mesma hora!!!- O Estoril–Portimonense e o Marítimo–Paços de Ferreira.Aquele que começar mais tarde será o jogo 20 000. Poderá ser que a Liga agende 5 minutos depois um dos 2 jogos para simbolizar o momento!Jogo 19 998 – Famalicão–Vitória SC



Jogo 19 999 e 20 000 – Estoril-Portimonense e Marítimo-Paços de Ferreira.



BRACALLI



- No dia 17 de abril vai acontecer história se Bracalli jogar em Vizela (!)



- Bracalli jogou frente ao Vitória SC, com 41 anos, 11 meses e 2 dias de vida, confirmando que já é o segundo jogador mais velho de sempre a jogar na I Liga (ultrapassou o falecido Manuel Bento, que jogou aos 41 anos, 10 meses e 25 dias)



- Bracalli se jogar em Vizela.



Fará o jogo com:



41 anos, 11 meses e 12 dias (ultrapassará Quim, que jogou pelo Desp. Aves com 41 anos, 11 meses e 9 dias)



E passará a ser o jogador mais velho da história do escalão principal a jogar (!)