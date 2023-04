Números e Curiosidades – Jornada 29 da I Liga

- A 12.ª jornada da 2.ª volta do campeonato.- O 2.º dérbi do Douro Litoral entre o Paços de Ferreira e o FC Porto na Capital do Móvel.- O 4.º confronto entre Portimonense e Gil Vicente em Portimão, curiosamente… todos de forma consecutiva.- O 78.º clássico entre Vitória SC e Sporting em Guimarães.- O 28.º confronto na Luz entre Benfica e Estoril.- O 22.º dérbi do distrito do Porto entre Boavista e Rio Ave no Bessa.- O 2.º confronto entre Arouca e Vizela na Serra da Freita. (ambos de forma consecutiva)- O 9.º confronto Famalicão e Marítimo no Minho.- O reencontro entre Santa Clara e Desp. Chaves em São Miguel… 4 anos depois.- E um encontro inédito na I Liga, o Casa Pia - Sp. Braga (gansos como visitados)- A 100.ª expulsão deste campeonato.- 0 100.º penalti assinalado.- O Estoril voltar a vencer na Luz… 73 anos depois. (última vitória foi em 1950)- Benfica ganhar em casa ao Estoril pela 7.ª época consecutiva.- Benfica continuar a marcar sempre em casa ao Estoril (em 27 jogos, marcou sempre)- O Vitória SC voltar a vencer em casa o Sporting… 4 anos e meio depois.- A continuação do “ping pong” na Capital do Móvel entre Paços e Porto, nos últimos 4 anos, ora ganha um ora ganha o outro.- O Marítimo voltar a vencer em Famalicão… 29 anos depois (!)- O Boavista voltar a vencer em casa o Rio Ave… 4 anos depois.- O FC Porto vencer pela 4.ª jornada consecutiva.- Sporting chegar às 9 jornadas consecutivas sem perder.- O Arouca chegar às 8 jornadas consecutivas sem perder.- O Santa Clara somar a sua 10.ª derrota consecutiva.- Estoril somar a 18.ª jornada consecutiva sem empatar. (1 volta completa)- Kiko Bondoso (Vizela) completar 63 jogos a jogar consecutivamente na Liga.- Santa Clara sofrer golos pela 13.ª jornada consecutiva.- Não marca há mais tempo: Gil Vicente – 390 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Chaves - 210 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Vitória SC - 230 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Marítimo – 350 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Gil Vicente – 270 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Vizela – 315 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Arouca – 5 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Santa Clara – 12 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Santa Clara - 15 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Estoril - 17 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 8 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Braga - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Rio Ave – 2 jornadas.- Mais derrotas consecutivas: Santa Clara – 9 jornadas.- Portimonense vê cartões há 105 jornadas consecutivas.– Estoril não empata um jogo há 17 jornadas.- Vizela não sofre golos fora há 315 minutos.- Santa Clara vem com 9 derrotas consecutivas.- Santa Clara não vence em casa há 5 meses.- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 62 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 198 jornadas (!)- 252 jogos até ao momento, 119 vitórias para as equipas visitadas e 86 vitórias para as equipas visitantes (47 empates).- Estão marcados até ao momento 616 golos (221 de jogadores portugueses).- Gonçalo Ramos (Benfica) e João Mário (Benfica) são os melhores marcadores do campeonato com 17 golos.- O resultado mais repetido – 1-0 (68 vezes).- Totalistas – São ainda 4 jogadores que jogaram todos os minutos do campeonato.- Já tivemos 94 cartões vermelhos.- Foram assinalados 93 penaltis (60 convertidos).- Estádio com mais golos – Luz - 55 golos.- Estádio com menos golos – Barcelos - 22 golos.- Será que o Benfica vai somar a 3.ª derrota consecutiva no campeonato? Não acontece há 22 anos (!) (última vez foi em Maio 2001)Aconteça o que acontecer nesta jornada… nada fica resolvido. Ainda não pode haver campeão, nem descidas de divisão.