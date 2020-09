Números e Curiosidades - Jornada 2

Números e Curiosidades – Jornada 2



- Estão marcados até ao momento 25 golos (9 de jogadores portugueses).



- Thiago Santana (SC), Waldschmidt (Ben), Gustavo Sauer (Boa) e Alex Telles (Porto) são os melhores marcadores do campeonato (2).



- Benfica tem o melhor ataque com 5 golos.



- Moreirense tem a melhor defesa, com 0 golos sofridos.



- 3 grandes penalidades assinaladas (2 convertidas).



- 2 cartões vermelhos mostrados, em 8 jogos.



- 2-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 2 vezes.



- Estádio com mais golos – Famalicão e Choupana - 6 golos.



- Estádio com menos golos – Alvalade - 0 golos.





O que vai acontecer na 2.ª jornada:



- O 58º derby da invicta no estádio do Bessa



- A estreia do Sporting e Gil Vicente no campeonato



- O Paços – Sporting pelo 2.º ano consecutivo



- O Moreirense visita a Luz pela 7ª temporada consecutiva.



- Vamos ter o Belenenses SAD – Famalicão pela 2.ª vez na História



- E também o Gil Vicente – Portimonense pela 2.ª vez na I liga



- O Sp. Braga – Santa Clara pelo 3.º ano consecutivo



- O Marítimo – Tondela pela 6.ª época consecutiva



- Um já clássico Rio Ave – Vitória SC, vai realizar-se pela 27.ª vez



- E vamos ter um Farense – Nacional … 20 anos depois (!)



- A estreia do 5.º treinador no escalão principal, Rui Almeida no Gil Vicente.



- Os jogos 180 de Carlos Carvalhal e Lito Vidigal como treinadores na I liga.



- O jogo 50 de Ricardo Soares como treinador na I liga





O que poderá acontecer nesta jornada:



- O golo 50 do campeonato.



- O golo 5400 do FC Porto na I liga (tem 5397)



- O Boavista ver a cartolina amarela pela 81.ª jornada consecutiva.



- O Paços sofrer golos pela 19ª jornada consecutiva (!)



- Kiezek (RA) jogar pela 36ª jornada consecutiva. Jogador actualmente a jogar há mais tempo consecutivo sem falhar 1 segundo.



- O Sporting voltar a vencer fora de casa … 3 meses depois.



- O Santa Clara vencer pela 1ª vez na sua história em Braga





Séries em aberto à entrada para a 2.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Vitória SC – 110 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Santa Clara - 110 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Vitória SC - 160 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Marítimo – 240 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Santa Clara – 110 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Belenenses SAD – 90 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 8 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Paços – 18 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Boavista - 6 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 8 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Benfica - 6 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 4 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Paços - 2 jornadas



- Mais derrotas consecutivas: Farense - 1 jornada.





Séries "incríveis":



- Boavista vê cartões há 80 jornadas consecutivas.



- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 4 anos e 11 meses (4 outubro 2015).



- FC Porto - não empata um jogo há 8 jornadas.



- Kieszek joga há 35 jornadas consecutivas.





Curiosidades:



- 8 jogos até ao momento, 3 vitórias para as equipas visitadas e 2 vitórias para as equipas visitantes (3 empates).







Sabia que:



- São 5 os novos treinadores nesta I liga, 4 já se estrearam e … nenhum conseguiu ainda vencer. Mário Silva, Luís Freire, Pako Ayestaran e Tiago Mendes à procura da 1ª vitória. Rui Almeida ainda não se estreou



- O Paços é a equipa com mais cantos no campeonato?



- Só o Rio Ave não viu cartões na 1ª Jornada?



- O FC Porto pode marcar o seu golo 5400 no escalão principal? (soma neste momento 5397)



- O Sporting é actualmente a equipa que há mais tempo não vence fora de casa?



- O Santa Clara nunca venceu em Braga?



- Paços não vence em casa o Sporting há 7 anos ?





DESTAQUE



- O 58º DERBY da invicta no estádio do Bessa para a I liga



- Boavista não vence o derby há 13 anos. A última vez foi em 2007 (2-1). Ricardo Silva e Zé Manel marcaram pelo Boavista e Lucho para o FC Porto.



- Boavista não marca um golo no Bessa frente ao rival há precisamente 13 anos. (últimos 7 confrontos … sempre a zero)