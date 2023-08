Números e Curiosidades – Jornada 3 da I Liga

- Parece mentira, mas não é! Vamos ter apenas o 2.º confronto entre o Estrela da Amadora e o Estoril no principal escalão. Voltam a defrontar-se... precisamente 30 anos depois.- E também apenas o 2-º confronto no Bessa entre o Boavista e o Casa Pia, mas aqui de forma consecutiva.- Vamos também ter apenas o 3.º confronto entre o Arouca e o Portimonense na Serra da Freita, também todos de forma consecutiva. (Portimonense ainda sem golos marcados em Arouca).- Já pela 4.ª vez se vão defrontar em Guimarães, o Vitória SC e o Vizela, naquele que vai ser o 4.º dérbi do Minho deste campeonato.- E o 5.º dérbi minhoto, entre o Moreirense e o Braga. Vão defrontar-se em Moreira de Cónegos pela 13.ª vez.- Um histórico entre ex-europeus da década de 90, o Farense–Chaves. Voltam a defrontar-se no São Luís… 25 anos depois (!)- Vamos ter dose dupla Minho–Lisboa.- O 23.º confronto entre o Gil Vicente e o Benfica em Barcelos. (últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Benfica e todas sem sofrer golos).- O 11.º confronto em Alvalade entre o Sporting e o Famalicão.- E o jogo mais histórico desta jornada, o 29.º confronto em Vila do Conde entre Rio Ave e FC Porto.- O Portimonense marcar pela 1.ª vez na sua história na Serra da Freita.- O Vizela marcar pela 1.ª vez em Guimarães (3 jogos – 3 derrotas - 0 golos marcados)- O Estrela da Amadora voltar aos golos no escalão principal… 14 anos depois.- O Moreirense voltar a vencer em casa o Braga… 4 anos depois.- O Braga vencer pela 4.ª vez consecutiva em Moreira de Cónegos.- O Sporting continuar 100% invicto neste campeonato, e continuar a marcar sempre em casa ao Famalicão. (10 confrontos, marcou em todos)- O Famalicão vencer pela 2.ª vez na sua história em Alvalade.- O Gil Vicente voltar a vencer em casa o Benfica… 22 anos depois.- O Gil Vicente voltar a marcar um golo em casa ao Benfica. O último golo foi em 2014 (!). Há 9 anos que os minhotos não marcam em Barcelos aos encarnados.- O Rio Ave repetir a “gracinha” da última época e voltar a vencer em casa o FC Porto.- O FC Porto manter-se invicto neste campeonato. (Porto marcou nas últimas 13 visitas a Vila do Conde)- O Boavista continuar a ser o líder do campeonato.- Kiko Bondoso (Vizela) joga há 70 jornadas consecutivas na I Liga.- Sérgio Conceição treina consecutivamente na I Liga há 206 jornadas (!)- Boavista vê cartões amarelos há 80 jornadas consecutivas.- FC Porto marca há 11 jornadas consecutivas.- Não há um nulo em Alvalade há 3 anos e 1 mês.