Números e Curiosidades – Jornada 31

O que vai acontecer na 31.ª jornada (14ª da 2ª volta):



- Vamos ter o 87.º clássico Benfica - FC Porto da história da I liga.



- Sporting vai a Vila do Conde pela 13.ª época consecutiva (!)



- O Marítimo recebe o Gil Vicente pela 2.ª época consecutiva.



- A Belenenses SAD recebe o Portimonense pela 3.ª temporada consecutiva.



- Vamos ter o 22.º confronto entre o Sp. Braga e o Paços em Braga.



- O regresso do Moreirense - Nacional … 2 anos depois. Os 2 clubes mais treinados por … Manuel Machado.



- E pela 2.ª temporada consecutiva vamos ter o Famalicão - Santa Clara.



- Vamos voltar a ter um Farense - Vitória SC em Faro … 18 anos depois.



- E pela 6.ª temporada consecutiva vamos ter o Boavista - Tondela.



- Ivo Vieira vai realizar o seu 140º jogo como treinador na I liga



- Vasco Seabra vai realizar o seu 60º jogo como treinador na I liga



- Miguel Cardoso vai completar 50 jogos como treinador na I liga. (todos pelo Rio Ave)



O que poderá acontecer nesta jornada:



- O Sporting aumentar o seu recorde de sempre e somar a 31.ª jornada consecutiva sem perder, NUNCA em 87 campeonatos nacionais o conseguiu.



- Ruben Amorim passar a ser o ÚNICO treinador da história (em 87 campeonatos nacionais) a estar 31 jornadas consecutivas sem perder num campeonato (!)



- O Rio Ave somar a 9.ª jornada consecutiva sem vencer, é actualmente a equipa que não vence há mais tempo no campeonato.



- O Rio Ave voltar a vencer em casa o Sporting … 5 anos depois.



- O Sporting marcar pela 10ª temporada consecutiva em Vila do Conde.



- O Marítimo somar a 4.ª vitória consecutiva (!) (Quem diria … inédito neste campeonato para os madeirenses)



- O Famalicão ver a cartolina amarela pela 65.ª jornada consecutiva (!)



- O Benfica marcar pela 11.ª jornada consecutiva.



- Moreirense somar finalmente a primeira vitória em casa em 2021 (recebe o Nacional)



- Vitória SC voltar a ganhar fora … 3 meses e meio depois. Últimas 5 jornadas … 5 derrotas (vai a Faro). E mais … voltar a marcar um golo fora!! Vitória não marca fora há 520 minutos!!



- Estádio Municipal de Braga ver golos pela … 97.ª jornada consecutiva (!). São 5 anos e 7 meses sempre com golos. (último 0-0 foi em Outubro 2015 no Braga-Arouca)



- O Braga chegar aos 200 minutos sem marcar qualquer golo (quem diria …) É atualmente a equipa que não marca há mais tempo no campeonato, e mais … é atualmente a equipa que não pontua há mais tempo no campeonato! Única com duas derrotas consecutivas!



Séries em aberto à entrada para a 31.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Braga – 190 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: Marítimo - 270 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Gil Vicente - 220 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Vitória SC – 520 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: Marítimo – 280 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Sporting - 180 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 10 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Tondela – 9 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Rio Ave - 8 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Nacional - 13 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Sporting - 30 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Marítimo - 3 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Rio Ave – 2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Braga – 2 jornadas.



Séries "incríveis":



- Famalicão vê cartões há 64 jornadas consecutivas.



- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 7 meses (4 outubro 2015).



- Moreirense ainda não venceu em casa em 2021



- Sporting não perde fora há 9 meses.



- Kieszek joga há 64 jornadas consecutivas.



- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I liga, 25 jogos - 0 derrotas.



- Nacional não empata 1 jogo há 13 jornadas (!)



- Vitória SC não marca um golo fora há 520 minutos.



- Edwards (VSC) jogou todos os jogos deste campeonato e continua sem ver nenhum cartão amarelo (!)



Curiosidades:



- 270 jogos até ao momento, 113 vitórias para as equipas visitadas e 89 vitórias para as equipas visitantes (68 empates).



- Estão marcados até ao momento 640 golos (217 de jogadores portugueses).



- Seferovic (Ben) é o melhor marcador do campeonato com 18 golos.



- Seferovic já bisou por 6 vezes … Pedro Gonçalves por 5 vezes.



- FC Porto tem o melhor ataque com 61 golos.



- Sporting tem a melhor defesa, com 15 golos sofridos.



- 67 cartões vermelhos mostrados, em 270 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 52 vezes.



- Estádio com mais golos – Choupana - 42 golos.



- Estádio com menos golos – Vila do Conde - 25 golos.



Sabia que:





- O Sporting é a equipa com mais golos portugueses? (32)



- O Braga já teve 17 jogadores diferentes neste campeonato a marcar golos?



- O Moreirense ainda não venceu em casa em 2021?



- O Rio Ave é atualmente a equipa que há mais tempo não vence no campeonato?



- O Marítimo é a equipa com mais cartões amarelos no campeonato? (89)



- O Benfica é a equipa com mais cantos? (183)



ATENÇÃO:



- NADA FICA DECIDIDO NESTA JORNADA, nem campeão, nem 2º lugar, nem descida.