Números e Curiosidades – Jornada 32 do campeonato da I Liga

- Um encontro inédito em Arouca. Custa a crer mas é verdade, Arouca e Portimonense vão defrontar-se pela 1.ª vez no campeonato nacional.- O duelo aos quadradinhos do nosso campeonato. Moreirense e Boavista vão defrontar-se em Moreira de Cónegos pela 11.ª vez.- Petit (agora no Boavista) revê antigo clube (Moreirense).- O 7.º confronto entre Vitória SC e Santa Clara em Guimarães, o 4.º de forma consecutiva.- Um Famalicão-Estoril no Minho… 28 anos e meio depois (!)- O sexto confronto entre Paços de Ferreira e Tondela, na Capital do Móvel.- O 4.º confronto entre B SAD e Sp. Braga no Jamor, e todos de forma consecutiva.- O 42.º clássico no Funchal entre Marítimo e Benfica, o 37.º de forma consecutiva.- O FC Porto–Vizela… 36 anos depois.- O 21.º confronto entre "leões" e"galos" em Alvalade. Sporting e Gil Vicente vão defrontar-se pela 3.ª época consecutiva.- O 60.º jogo de Sá Pinto como treinador na I Liga.- O FC Porto ser campeão nacional (!). Se o Porto fizer nesta jornada mais pontos que o Sporting é campeão nacional.- O Gil Vicente voltar a pontuar em Alvalade… 20 anos depois.- O FC Porto somar a 30.ª jornada consecutiva sem perder em casa.- O Famalicão ver cartões pela 100.ª jornada consecutiva (!) já é o recorde de sempre de jornadas consecutivas a ver cartões.- Boavista chegar aos 300 minutos sem qualquer golo marcado.- Braga chegar aos 300 minutos sem sofrer golos.- Tondela sofrer pela 24.ª jornada consecutiva.- Braga somar a 6.ª jornada consecutiva sem perder. (equipa que não perde há mais tempo)- Mudança de lanterna vermelha.- Não marca há mais tempo: Boavista – 270 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Braga - 280 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Boavista - 170 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Portimonense – 350 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 300 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Braga - 210 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Gil Vicente – 6 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Tondela – 23 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Estoril - 5 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Moreirense - 7 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sp. Braga - 5 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Vizela – 1 jornada.- Mais empates consecutivos: Gil Vicente – 2 jornadas.- Mais derrotas consecutivas: Boavista – 2 jornadas.- Famalicão vê cartões há 99 jornadas consecutivas.- FC Porto não perde em casa há 1 ano e 7 meses. (desde 3 outubro 2020)- Tondela sofre golos há 23 jornadas consecutivas.- Samuel Lino (Gil Vicente) joga há 58 jornadas consecutivas (!).- B SAD não vence fora há 11 meses e meio (!)- 279 jogos até ao momento, 108 vitórias para as equipas visitadas, 90 vitórias para as equipas visitantes e 81 empates.- Estão marcados até ao momento 732 golos (227 de jogadores portugueses).- Darwin (Benfica) é o melhor marcador do campeonato com 25 golos.- Ricardo Horta (Bra) é o melhor marcador português com 16 golos.- 104 cartões vermelhos mostrados, em 279 jogos.- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 48 vezes.- Estádio com mais golos – Tondela - 53 golos.- Estádio com menos golos – Marítimo - 27 golos.- Tiago Sousa estreava-se no Santa Clara e César Peixoto no Paços de Ferreira.- Ivo Vieira saía do Famalicão e… Jorge Jesus do Benfica.- Bracalli jogou com 40 anos e 7 meses.- Se o FC Porto fizer mais pontos que o Sporting nesta jornada… é campeão nacional.- Aconteça o que acontecer nesta jornada, nada ficará resolvido em termos de descida de divisão.- Famalicão, Vizela e Boavista podem garantir matematicamente a manutenção.